Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phối hợp MBBank xác minh giao dịch nhận 400 triệu đồng với nội dung "Thanh toán tiền mua hàng"

| | Sống

Công an xã Long Cốc, Phú Thọ đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh Việt Trì tiến hành xác minh giao dịch chuyển khoản nhầm của người dân.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 30/9/2026, Công an xã Long Cốc tiếp nhận trình báo của một người dân trên địa bàn về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng với nội dung chuyển khoản “Thanh toán tiền mua hàng”.

Công an xã Long Cốc hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền lớn do chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Do không biết người chuyển cũng như nguồn gốc số tiền, người nhận đã chủ động đến Công an xã trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Cốc đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh Việt Trì tiến hành xác minh giao dịch. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định được người chuyển tiền và liên hệ để làm rõ sự việc.

Theo thông tin được cung cấp, trong quá trình thực hiện giao dịch, người chuyển đã nhập nhầm một số trong số tài khoản và không kiểm tra kỹ tên người nhận nên số tiền 400 triệu đồng được chuyển nhầm sang tài khoản khác.

Sau khi xác minh, làm rõ thông tin, Công an xã Long Cốc đã hướng dẫn các bên thực hiện việc hoàn trả theo đúng quy trình. Ngày 02/10/2026, toàn bộ số tiền 400 triệu đồng đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Qua sự việc, Công an xã Long Cốc khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm hoặc khoản tiền không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh, không tự ý sử dụng; chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Đồng thời, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận để hạn chế những sai sót đáng tiếc.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Công an phối hợp MBBank xác minh giao dịch nhận 400 triệu đồng với nội dung "Thanh toán tiền mua hàng" - Ảnh 2.Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 300.000.000 đồng của ông V.Đ.L ở Hà Nội

Công an cơ sở đã liên tục hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố, nhầm lẫn liên quan đến tài sản, giao dịch ngân hàng...

Theo Minh Ánh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú U70 nuôi đàn bò 155.000 con, trồng 5.200 ha chuối, bán 90.000 ô tô… mang tiền tỷ đi tài trợ Đường Lên Đỉnh Olympia suốt 9 năm qua

Tỷ phú U70 nuôi đàn bò 155.000 con, trồng 5.200 ha chuối, bán 90.000 ô tô… mang tiền tỷ đi tài trợ Đường Lên Đỉnh Olympia suốt 9 năm qua Nổi bật

1 trường đại học ở thành phố 4,6 triệu dân 'trải thảm' tuyển giảng viên: Hỗ trợ đến 500 triệu đồng khi trúng tuyển, được ưu tiên mua NOXH

1 trường đại học ở thành phố 4,6 triệu dân 'trải thảm' tuyển giảng viên: Hỗ trợ đến 500 triệu đồng khi trúng tuyển, được ưu tiên mua NOXH Nổi bật

Người Việt sinh năm 1952 sở hữu "bàn tay vàng" phẫu thuật nhi: 5 lần tách song sinh dính liền, 60 tuổi vẫn đi tìm "phép màu" y học

Người Việt sinh năm 1952 sở hữu "bàn tay vàng" phẫu thuật nhi: 5 lần tách song sinh dính liền, 60 tuổi vẫn đi tìm "phép màu" y học

17:20 , 07/10/2026
Vì sao nắp chai bia luôn có 21 răng cưa?

Vì sao nắp chai bia luôn có 21 răng cưa?

17:00 , 07/10/2026
Tưởng phải tập 150 phút/tuần mới tốt, nghiên cứu mới hé lộ một con số khiến nhiều người bất ngờ

Tưởng phải tập 150 phút/tuần mới tốt, nghiên cứu mới hé lộ một con số khiến nhiều người bất ngờ

16:40 , 07/10/2026
5 giờ chiều, chuẩn bị về thì sếp nhắn "Em vào phòng anh một chút": Một phản ứng giúp phân biệt ngay người EQ cao và EQ thấp

5 giờ chiều, chuẩn bị về thì sếp nhắn "Em vào phòng anh một chút": Một phản ứng giúp phân biệt ngay người EQ cao và EQ thấp

16:12 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên