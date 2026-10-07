5 giờ chiều, chuẩn bị về thì sếp nhắn "Em vào phòng anh một chút": Một phản ứng giúp phân biệt ngay người EQ cao và EQ thấp

5 giờ chiều, máy tính vừa chuẩn bị tắt, túi xách đã đặt cạnh bàn thì điện thoại hiện lên tin nhắn: "Em vào phòng anh một chút". Không có thêm lời giải thích, không có nội dung cuộc trao đổi, cũng chẳng biết đây là việc gấp hay chỉ một câu hỏi ngắn. Trong vài giây, đầu óc nhiều người có thể tự chạy qua hàng loạt khả năng: Mình làm sai gì à? Có vấn đề với công việc? Hay sắp bị giao thêm việc?

Phản ứng đầu tiên trong tình huống này thường nói nhiều về khả năng kiểm soát cảm xúc hơn là về mức độ giỏi giang trong công việc. Người dễ bị cảm xúc kéo đi có thể lập tức nhắn cho đồng nghiệp hỏi "Sếp gọi có chuyện gì vậy?", than thở vì đã hết giờ làm hoặc tự dựng lên một kịch bản tiêu cực trước khi biết bất kỳ thông tin nào.

Ngược lại, người có EQ cao thường không vội diễn giải một câu nói khi chưa có đủ dữ kiện. Họ có thể hơi hồi hộp, nhưng thay vì để cảm giác đó quyết định hành động, họ kiểm tra lại những việc đang làm, chuẩn bị các thông tin cần thiết rồi đi gặp sếp. Nếu chưa biết cuộc trao đổi nhằm mục đích gì, họ chấp nhận rằng mình chưa biết.

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Đây là một khác biệt khá quan trọng trong môi trường công sở khi cảm xúc có thể xuất hiện ngay lập tức, nhưng phản ứng không nhất thiết phải đi theo nó. Một người có EQ cao không phải là người không bao giờ lo lắng khi sếp gọi vào cuối ngày. Họ chỉ không biến sự lo lắng thành kết luận rằng mình chắc chắn đang gặp rắc rối.

Ngay cả khi cuộc trao đổi thực sự liên quan đến một lỗi trong công việc, cách phản ứng vẫn có thể rất khác. Thay vì lập tức giải thích, phản bác hoặc tìm lý do, người có EQ cao thường nghe hết vấn đề trước, xác nhận mình hiểu đúng điều sếp đang nói rồi mới đưa ra thông tin cần thiết. Điều này giúp cuộc trao đổi tập trung vào vấn đề thay vì biến thành màn phòng thủ giữa hai người.

Ngược lại, một số phản ứng tưởng như đang "bảo vệ bản thân" lại dễ khiến tình hình căng thẳng hơn. Chẳng hạn, vừa bước vào phòng đã nói "Em không làm sai gì đâu", "Có chuyện gì vậy anh?"... với giọng đầy cảnh giác hoặc liên tục đoán xem ai đã phản ánh mình. Khi chưa biết sếp muốn trao đổi điều gì, những phản ứng này chỉ khiến bản thân mất bình tĩnh trước.

Ảnh minh họa

Một cách xử lý đơn giản hơn là đi vào cuộc trò chuyện với tâm thế "mình sẽ nghe xem chuyện gì đang xảy ra". Nếu sếp giao thêm việc, có thể hỏi rõ mức độ ưu tiên và thời hạn thay vì nhận ngay trong trạng thái cuống cuồng. Nếu sếp góp ý, hãy xác định vấn đề cụ thể trước khi giải thích. Nếu đó chỉ là một câu hỏi bình thường, vài phút lo lắng trước đó cũng không cần biến thành một cuộc khủng hoảng.

EQ trong công việc không nằm ở việc lúc nào cũng phải tỏ ra bình thản hay nói những câu thật khéo. Nó thể hiện ở khả năng nhận ra cảm xúc của mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không hành động dựa trên những điều mình chưa biết.