Bắt được "quái thú" nặng 580kg, dài hơn 4m: 9 người hợp sức giữa đêm, đến 1h30 sáng mới đưa được lên bờ

Những ngày đầu tháng 9/2026, sự xuất hiện của một con "quái thú" khổng lồ tại khu vực Sebedil, thuộc Batang Igan, bang Sarawak, Malaysia, đã khiến cuộc sống của nhiều ngư dân địa phương bị xáo trộn. Không ít người thậm chí không dám tiếp tục công việc đánh bắt thường ngày vì lo ngại nguy hiểm.

Theo tờ The Borneo Post, người dân nhiều lần phát hiện một sinh vật có kích thước bất thường xuất hiện tại khu vực sông, nơi họ thường xuyên giăng lưới để mưu sinh.

Điều đáng nói là con vật không chỉ xuất hiện thoáng qua mà còn liên tục gây xáo trộn những tấm lưới đánh cá. Sự việc khiến nhiều ngư dân lo lắng, đặc biệt khi không ai biết chính xác thời điểm sinh vật khổng lồ này sẽ xuất hiện trở lại.

Trước tình hình đó, người dân quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm xử lý động vật hoang dã nguy hiểm.

9 người tham gia cuộc truy bắt giữa đêm

Theo The Borneo Post, người tiếp nhận đề nghị hỗ trợ là ông Jeffery Siew, 41 tuổi, một thợ săn có giấy phép hoạt động tại Sarawak.

Sau khi nắm được tình hình, ông Siew phối hợp với Tập đoàn Lâm nghiệp Sarawak (Sarawak Forestry Corporation - SFC) triển khai chiến dịch bắt giữ.

Lực lượng tham gia được chia thành hai nhóm với tổng cộng 9 người.

Địa điểm con vật thường xuất hiện nằm cách trung tâm thị trấn gần một giờ di chuyển. Cuộc truy bắt được tổ chức vào ban đêm, đòi hỏi các thành viên phải phối hợp chặt chẽ để đối phó với một sinh vật có kích thước đặc biệt lớn.

Đến khoảng 0h30 ngày 10/9/2026, nhóm thợ săn đã khống chế được mục tiêu. Tuy nhiên, công việc chưa dừng lại ở đó.

Với trọng lượng lên tới hàng trăm kilogram, việc đưa con vật lên bờ trở thành thử thách tiếp theo.

Theo tờ Utusan Borneo, sinh vật khổng lồ đã chống cự mạnh trong quá trình bị bắt giữ. Nhóm thợ săn phải mất thêm thời gian để hoàn tất công việc.

Phải đến khoảng 1h30 sáng, tức một giờ sau khi khống chế được con vật, cả nhóm mới đưa được nó lên bờ.

Đến khoảng 3h sáng, những người tham gia mới rời khỏi hiện trường.

Điều khiến vụ việc gây chú ý không chỉ là cuộc truy bắt xuyên đêm mà còn bởi kích thước thực sự của sinh vật khiến người dân địa phương lo sợ.

Danh tính "quái thú" nặng 580kg được hé lộ

Theo The Borneo Post và Utusan Borneo, sinh vật khiến 9 người phải hợp sức bắt giữ thực chất là một con cá sấu khổng lồ.

Con vật có chiều dài lên tới 4,32m, tương đương khoảng 14,17 feet, với trọng lượng được ghi nhận ở mức 580kg.

Hình ảnh do báo chí Malaysia đăng tải cho thấy con cá sấu có thân hình đồ sộ, nằm bên cạnh những người tham gia truy bắt. Kích thước của nó càng trở nên nổi bật khi so sánh với vóc dáng người trưởng thành.

Ông Jeffery Siew cho biết chiến dịch được triển khai sau khi người dân phản ánh con vật thường xuyên xuất hiện, gây ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt.

Việc bắt giữ thành công cá thể khổng lồ giúp giải quyết mối lo mà người dân đã phản ánh trước đó.

Đáng chú ý, con vật dài hơn 4m, nặng gần 6 tạ này vẫn chưa phải cá thể lớn nhất mà ông Siew từng tham gia bắt giữ.

Từng bắt được một cá thể khác nặng gần một tấn

Chia sẻ với The Borneo Post, ông Jeffery Siew tiết lộ trước đó từng tham gia bắt giữ một con cá sấu có kích thước còn lớn hơn.

Vụ việc diễn ra vào tháng 6/2026 tại khu vực Kemena, Malaysia, trong một chiến dịch phối hợp với các thợ săn có giấy phép đến từ Bintulu.

Theo ông Siew, con cá sấu khi đó dài khoảng 5,58m và có trọng lượng gần một tấn.

So với cá thể vừa bị bắt tại Batang Igan, con vật này dài hơn khoảng 1,26m và có trọng lượng lớn hơn đáng kể.

Sarawak là khu vực có hệ thống sông ngòi rộng lớn, nơi hoạt động đánh bắt thủy sản gắn liền với đời sống của nhiều cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, sự hiện diện của những cá thể cá sấu lớn cũng đặt ra thách thức đối với việc bảo đảm an toàn.

Theo Reuters, chính quyền Sarawak đã triển khai chương trình cấp phép cho các thợ săn nhằm xử lý những trường hợp cá sấu gây nguy hiểm tại khu vực có người sinh sống.

Trường hợp con "quái thú" nặng 580kg tại Sebedil cho thấy việc bắt giữ động vật hoang dã kích thước lớn có thể đòi hỏi nhiều nhân lực, kinh nghiệm và thời gian, đặc biệt khi chiến dịch diễn ra giữa đêm.

Theo The Borneo Post, Utusan Borneo, Reuters