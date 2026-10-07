Đừng bao giờ hâm nóng món ăn này bằng nồi chiên không dầu!

Nồi chiên không dầu ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây và dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian nấu nướng, thiết bị này còn là một lựa chọn tiện lợi giúp các gia đình tiết kiệm chi phí.

Tính đa năng của nồi chiên không dầu cho phép người dùng chế biến thực phẩm từ đầu cũng như hâm nóng thức ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia tiêu dùng của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? (tại Vương quốc Anh) đã chỉ ra một số loại thực phẩm mà người nội trợ nên cân nhắc kỹ trước khi cho vào nồi chiên không dầu để hâm nóng. Thiết bị này không chỉ có thể làm ảnh hưởng đến hương vị, kết cấu của một số món ăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Đứng đầu danh sách là cơm.

Do cơm để lâu ngoài nhiệt độ phòng có thể chứa bào tử của vi khuẩn có hại, bạn cần đặc biệt cẩn trọng khi hâm nóng lại món ăn này. Các chuyên gia của Which? giải thích: “Nếu cơm đã nấu chín bị để ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn có thể bắt đầu phát triển trở lại từ các bào tử, sinh sôi và tạo ra độc tố gây ngộ độc thực phẩm. Việc hâm nóng sẽ không loại bỏ được những độc tố này.”

Nếu nấu quá nhiều cơm và không thể ăn ngay, tốt nhất bạn nên để cơm nguội càng nhanh càng tốt. Sau khi cơm đã nguội, hãy bảo quản trong tủ lạnh.

Vì sao không nên hâm nóng cơm bằng nồi chiên không dầu?

Không chỉ có nguy cơ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển trong cơm, nồi chiên không dầu còn không phải thiết bị lý tưởng để hâm nóng cơm mà vẫn giữ được chất lượng tốt nhất.

Các chuyên gia cho biết không nên hâm nóng cơm bằng nồi chiên không dầu. (Ảnh: Getty)

Các chuyên gia của Which? giải thích rằng mặc dù một số người vẫn hâm nóng cơm bằng nồi chiên không dầu, họ không khuyến nghị phương pháp này.

Các chuyên gia viết: “Luồng khí nóng nhanh của thiết bị có thể khiến cơm nhanh chóng bị khô hoặc cứng. Cơm cũng cần được xử lý đặc biệt khi hâm nóng, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp giúp cơm được làm nóng kỹ và đồng đều hơn.”

Các chuyên gia thực phẩm của Good Food cho biết việc thêm vài giọt nước vào giỏ nồi chiên không dầu là “có thể chấp nhận được”, nhưng không nên thực hiện quá thường xuyên. Nguyên nhân là thiết bị này không được thiết kế để đun sôi thực phẩm. Việc thêm nước có thể làm hỏng bộ phận gia nhiệt và từ đó gây ảnh hưởng đến chính nồi chiên không dầu.

Nếu muốn làm cơm giòn hơn nhưng không có ý định hâm nóng hoàn toàn, bạn có thể sử dụng nồi chiên không dầu cho mục đích này. Điều tương tự cũng áp dụng với mì ống, bởi việc cho thêm chất lỏng không cần thiết vào nồi chiên không dầu có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị hoặc khiến bạn mất thêm công sức vệ sinh.

Công ty giáo dục và huấn luyện tại Anh CPD Online College viết: “Không nên nấu mì ống bằng nồi chiên không dầu do trong quá trình chế biến thường sử dụng chất lỏng và nước sốt. Khi luồng khí nóng lưu thông, chúng có thể bắn tung tóe, gây nguy hiểm, đồng thời khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn.”

Cách hâm nóng cơm an toàn

Thay vì sử dụng nồi chiên không dầu, Which? khuyến nghị hâm nóng cơm bằng lò vi sóng.

Bạn chỉ cần cho cơm vào một chiếc đĩa hoặc hộp có thể sử dụng trong lò vi sóng, thêm 1–2 thìa nước để giúp cơm giữ được độ ẩm, sau đó hâm nóng cho đến khi phần cơm ở giữa nóng hổi.

Một thiết bị khác cũng có thể hâm nóng cơm hiệu quả là nồi cơm điện.