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Chân dung tài xế cứu bé 14 tuổi thoát bẫy lừa của "bạn trai qua mạng", biểu hiện của cháu bé trên taxi

| | Xã hội

Trên đường đi, anh Tuấn hỏi cháu P. một số câu và nhận ra sự bất thường.

Sự việc tài xế taxi nhanh trí giúp cháu C.H.P. (sinh năm 2012, trú xã Thạch Đài, tỉnh Hà Tĩnh) thoát bẫy của “bạn trai quen qua mạng” đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu P. có ý định bắt taxi, vượt 450km ra Phú Thọ để gặp “bạn trai qua mạng”. Nam tài xế đã giúp cháu P. là anh Dương Đình Tuấn (30 tuổi, trú xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin trên báo Dân trí, anh Tuấn cho biết khoảng 16 giờ ngày 2/10, cháu P. đặt xe qua ứng dụng của hãng taxi. Anh Tuấn nhận chuyến và đến đón. Trên đường đi, anh Tuấn hỏi P. đã xin phép bố mẹ chưa. P. nói chuyện khá rụt rè và cho biết đã xin phép bố mẹ rồi.

P. cũng cho biết sẽ ra Phú Thọ theo định vị của một người bạn quen qua mạng. P. không biết Phú Thọ ở đâu, cách Hà Tĩnh bao xa và chỉ biết đi theo định vị được gửi. Nhận thấy sự bất thường, nam tài xế đã hỏi thêm, đồng thời đề nghị cháu P. cho xem định vị để tiện di chuyển.

Công an phường Thành Sen đã liên hệ mẹ cháu P. (giữa ảnh) đến đón con về. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo lời anh Tuấn, tài khoản Zalo mà cháu P. liên lạc để tên là nữ, ảnh đại diện là một cô gái. Tuy nhiên khi xem kỹ tin nhắn, anh thấy 2 người xưng hô là “anh - em”, thậm chí gọi nhau như vợ chồng dù mới quen khoảng 3 ngày. Các cuộc trò chuyện còn có những nội dung không phù hợp lứa tuổi. Phía bên kia đề nghị cháu P. gửi hình ảnh, video nhạy cảm, đường link có nội dung không phù hợp và rủ cháu ra Phú Thọ làm việc. Người này gửi định vị và hướng dẫn P. đến một địa điểm để gặp mặt.

Anh Tuấn thử liên hệ trực tiếp với người mà P. định gặp qua Zalo nhưng không thể thực hiện cuộc gọi. Nhận thấy nhiều khả năng bé gái 14 tuổi đã bị kẻ xấu dụ dỗ, anh Tuấn quyết định đưa cháu đến trụ sở công an gần nhất. Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, sao khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen đã xác minh, đồng thời liên hệ với gia đình và thông báo để mẹ P. đến đón con về. Sau đó, gia đình đã đưa P. về nhà an toàn.

Theo cơ quan công an, vụ việc của cháu P. là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị lôi kéo, tiếp cận qua mạng xã hội. Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, phụ huynh cần quan tâm, hướng dẫn trẻ sử dụng điện thoại, mạng xã hội an toàn, đồng thời kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Phụ Nữ Mới

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