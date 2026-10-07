Bay đến Praha, Almaty, Maldives dễ dàng với vé Vietjet chỉ từ 0 đồng trong 3 ngày 8-10/10

Theo đó, hành khách đặt vé bay trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế của Vietjet từ 0h00 ngày 8/10 đến 23h59 ngày 10/10/2026 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air, sẽ có cơ hội mua vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và vé Deluxe giảm ngay 20% (chưa bao gồm thuế, phí) với thời gian bay từ 8/10/2026 đến hết 30/9/2027 (*).

Với loạt đường bay mới đã mở bán vé cũng như khai trương ngay trong tháng 10 như Hà Nội - Almaty, Hà Nội - Praha, TP.HCM - Maldives, TP.HCM - Angeles, Clark (Philippines), TP.HCM - Chiang Mai (Thái Lan),… hành khách dễ dàng đặt vé Vietjet để khám phá những thành phố châu Âu cổ kính, nổi tiếng thế giới hay những thành phố nổi bật đầy bản sắc khắp châu Á - Thái Bình Dương với nhiều lựa chọn thời gian bay, giá vé hấp dẫn. Đáng chú ý, đường bay TP.HCM - Maldives được Vietjet khai thác 03 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách trên hành trình đến thiên đường nghỉ dưỡng Maldives.

Mỗi chuyến bay cùng Vietjet hành khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên khắp các hành trình bay.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.