Tổng tài cao 1m83 đang khiến netizen Việt phát cuồng: Thừa kế 18 công ty bất động sản, giảm sốc 42kg chấn động visual

Không Thể Thay Thế hiện là một bộ phim Hoa ngữ nhận được nhiều sự chú ý nhất tại Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt khi tác phẩm đã leo top 1 Netflix Việt sau vài ngày phát hành. Bên cạnh nữ chính Triệu Kim Mạch, Ngụy Đại Huân cũng là cái tên góp phần không nhỏ tạo nên sức nóng cho bộ phim. Nam diễn viên thủ vai Diệp Tín Chi, một người đàn ông trưởng thành, thành đạt, sở hữu khí chất điềm tĩnh cùng tạo hình công sở khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến Mạnh Yến Thần, vai diễn từng giúp anh tạo nên cú bứt phá lớn.

Nhờ sức nóng từ bộ phim, netizen bắt đầu "lùng sục" từng thông tin, câu chuyện liên quan đến cuộc sống đời thực và sự nghiệp phim ảnh của Nguỵ Đại Huân. Càng đào sâu, khán giả càng phát hiện nam diễn viên sinh năm 1989 này sở hữu gia thế và hành trình bước vào showbiz khá đặc biệt.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Anh bước chân vào ngành giải trí từ năm 2008 với Nhật Ký Sophie, sau đó liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh và chương trình giải trí.

Nhưng để có được diện mạo đẹp trai như hiện tại lại không hề dễ dàng. Ngụy Đại Huân từng chia sẻ mình có thời điểm nặng tới khoảng 113 kg, thân hình có phần quá khổ. Sau khi giảm cân thành công, anh hiện vẫn duy trì mức cân ổn định là 71 kg - 75kg. Như vậy, anh đã giảm khoảng 42 kg so với mức cân nặng cao nhất.

Sự thay đổi này khiến ngoại hình Ngụy Đại Huân lột xác vô cùng ấn tượng. Từ cậu bé mũm mĩm, anh trở thành nam diễn viên cao khoảng 1m83 với vóc dáng gọn gàng, gương mặt sắc nét và đặc biệt hợp với những bộ vest. Chính visual này sau đó trở thành một trong những lợi thế giúp anh chinh phục hình tượng tổng tài trên màn ảnh.

Sau khi tốt nghiệp, anh từng phải tự mình chạy đoàn phim, in hồ sơ cá nhân để tìm cơ hội và thậm chí nhận những vai không có lời thoại. Anh từng xuất hiện trong Kích Lãng Thanh Xuân với công việc chèo thuyền suốt một thời gian dài. Xuất thân gia đình có điều kiện nhưng Ngụy Đại Huân vẫn lựa chọn ở lại Bắc Kinh và theo nghề diễn thay vì lập tức về nhà nối nghiệp. Chính quãng thời gian phải tự tìm đường này khiến hành trình sự nghiệp của anh có phần thú vị hơn cái mác "phú nhị đại".

Trong nhiều năm đầu sự nghiệp, Ngụy Đại Huân được công chúng biết tới không chỉ với tư cách diễn viên mà còn là gương mặt quen thuộc của các chương trình giải trí. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi anh xuất hiện trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi với vai Mạnh Yến Thần. Dù không phải nhân vật trung tâm của câu chuyện, Mạnh Yến Thần lại nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh nhờ ngoại hình, phong thái và hình tượng người thừa kế giàu có, trưởng thành, luôn xuất hiện trong những bộ trang phục chỉn chu.

Sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục mở rộng diễn xuất với nhiều dạng vai khác nhau. Anh tham gia Nhiệm Vụ Đặc Công, Vấn Thương Mang, Bác Sĩ Đường, Không Cầu Được Yêu và đảm nhận vai Mao Ngạn Anh trong Tình Nguyện Quân: Hùng Binh Xuất Kích. Với vai diễn này, anh từng được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bách Hoa lần thứ 37.

Năm 2024, anh tiếp tục đóng chính trong. Bất Thảo Hảo Đích Dũng Khí, vào vai diễn viên hài độc thoại Sử Dã. Đến năm 2026, anh liên tiếp xuất hiện trong Kẻ Có Tội với vai Lục Minh và Cửu Hào Bí Sự Chi Hắc Màn Phía Sau. Nhưng nếu nói về độ phủ sóng hiện tại, không thể bỏ qua Không Thể Thay Thế.

Không Thể Thay Thế gồm 20 tập, với Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân đảm nhận các vai chính. Ngụy Đại Huân vào vai Diệp Tín Chi, một chuyên gia tư vấn cấp cao và đối tác của một công ty tư vấn quốc tế. Độ hot của Diệp Tín Chi hiện không chỉ nằm ở những màn tương tác với nữ chính. Ngay sau khi phim lên sóng, nhân vật do Ngụy Đại Huân thể hiện đã tạo ra hiệu ứng rất mạnh trên Youku. Theo thông tin từ phía đoàn phim và Youku được truyền thông Trung Quốc đăng tải, chỉ khoảng 10 phút sau khi phát sóng, chỉ số nhiệt độ nhân vật Diệp Tín Chi đã vượt 3 tỷ và phá kỷ lục nhiệt độ nhân vật trên nền tảng. Sau đó, con số tiếp tục tăng lên 4 tỷ chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài ngày càng thăng hạng và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ Ngụy Đại Huân còn khiến khán giả bất ngờ khi sở hữu 8 công ty riêng ngoài đời. Trong đó, 4 doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, truyền thông, đóng vai trò phục vụ và hỗ trợ cho studio nghệ thuật độc lập của nam diễn viên; số còn lại liên quan đến đầu tư và bất động sản. Đáng chú ý, anh từng được giới thiệu là nắm tới 99,9% cổ phần tại Công ty Phát triển Bất động sản Hồng Lợi Sâm Cát Lâm.

Không dừng ở đó, Ngụy Đại Huân còn xuất thân từ một gia đình có nền tảng kinh doanh đáng kể khi cha anh, ông Ngụy Thụy Lâm, được giới thiệu là một đại gia bất động sản tại Cát Lâm, sở hữu 18 công ty với tổng vốn đăng ký lên tới hàng trăm triệu NDT. Là con trai duy nhất trong gia đình, Ngụy Đại Huân được xem là người thừa kế của đế chế kinh doanh này.







