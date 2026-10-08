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Nam thanh niên SN 2002 phát sinh giao dịch 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc xác minh nguồn tiền

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Công an phường Ea Kao đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn xác minh thông tin, đối chiếu các nội dung liên quan.

Theo thông tin từ báo điện tử tỉnh Đắk Lắk, vừa qua, Công an phường Ea Kao đã kịp thời hỗ trợ 1 người dân hoàn trả 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. 

Nam thanh niên SN 2002 nhận 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc xác minh nguồn tiền - Ảnh 1.

Cán bộ Công an phường Ea Kao tiếp nhận, xác minh thông tin vụ việc từ người dân. Ảnh: Công an phường Ea Kao.

Trước đó, anh P.Q.T. (SN 2002, trú phường Ea Kao) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Xác định số tiền không thuộc sở hữu của mình, anh T. đã chủ động đến Công an phường Ea Kao trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển nhầm để hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Ea Kao kiểm tra giao dịch, xác minh nguồn tiền và phối hợp với các đơn vị liên quan xác định chủ tài khoản chuyển tiền là N.T.A. (SN 1985, trú phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh).

Công an phường Ea Kao sau đó phối hợp với Công an phường Sài Gòn xác minh thông tin, đối chiếu các nội dung liên quan. Kết quả xác định số tiền 500 triệu đồng được anh A. chuyển nhầm do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, đối chiếu, cơ quan công an hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục và toàn bộ 500 triệu đồng đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Theo Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

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