Điểm số cao nhất mà một thí sinh từng đạt được tại Đường Lên Đỉnh Olympia là bao nhiêu?

Sau hơn 2 thập kỷ lên sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã chứng kiến không ít màn thi đấu khiến khán giả bất ngờ bởi tốc độ trả lời, khả năng xử lý câu hỏi và những cú bứt phá ở phút cuối. Có những trận đấu mà điểm số liên tục thay đổi cho đến câu hỏi cuối cùng, nhưng cũng có những thí sinh tạo ra khoảng cách rất lớn với các đối thủ ngay từ những vòng đầu.

Vậy trong lịch sử chương trình, một thí sinh từng đạt tối đa bao nhiêu điểm trong một trận thi?

Câu trả lời là 460 điểm. Đáng chú ý, đây không phải thành tích chỉ một người từng đạt được mà có 3 thí sinh đã từng chạm mốc 460 điểm là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, Phan Đăng Nhật Minh và Nguyễn Bá Vinh.

460 điểm: Số điểm kỷ lục của Olympia

Người đầu tiên đưa điểm số 460 lên bảng thành tích của Đường Lên Đỉnh Olympia là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa.

Trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2, phát sóng ngày 11/1/2015, Hồng Chiến đã có màn thi đấu nổi bật ở cả 4 phần thi. Nam sinh khi đó đã lần lượt giành 80 điểm ở Khởi động, 60 điểm ở Vượt chướng ngại vật và 150 điểm ở Tăng tốc. Ở phần Về đích, Hồng Chiến tiếp tục có thêm điểm từ gói câu hỏi của thí sinh khác, đưa tổng điểm lên 460.

Trước thành tích này, số điểm cao nhất trong lịch sử chương trình là 395 điểm, thuộc về Nguyễn Minh Quang, học sinh THPT chuyên Quốc học Huế. Hồng Chiến đã nâng kỷ lục lên thêm 65 điểm và trở thành người đầu tiên chạm mốc 460. VTV khi đưa tin về cuộc thi khi đó gọi đây là kỷ lục điểm số sau 15 năm chương trình lên sóng.

Kỷ lục này tưởng chừng sẽ được giữ trong thời gian dài, nhưng khoảng hai năm sau, một cái tên quen thuộc của Olympia đã làm được điều tương tự. Đó là Phan Đăng Nhật Minh - người được mệnh danh là "Cậu bé Google", học sinh trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị, người sau này trở thành Quán quân Olympia năm thứ 17.

Tại cuộc thi Tháng 3 - Quý 1 của Olympia năm thứ 17, Nhật Minh đã thể hiện khả năng trả lời nhanh và chính xác, nam sinh trả lời đúng 11/12 câu hỏi ở phần Khởi động, sau đó nhanh chóng tìm ra từ khóa ở Vượt chướng ngại vật và tiếp tục ghi điểm ở Tăng tốc. Sau phần Tăng tốc, Nhật Minh đã có 350 điểm.

Nhật Minh giành số điểm ngang bằng kỷ lục 16 năm của Olympia (Ảnh: VTV)

Đến phần Về đích, Nhật Minh không chỉ giữ vững lợi thế mà còn giành thêm 60 điểm từ hai câu hỏi cuối của thí sinh Nguyễn Thanh Tú. Kết thúc trận đấu, nam sinh Quảng Trị có 460 điểm, qua đó san bằng kỷ lục mà Hồng Chiến lập trước đó. Đây là lần thứ hai một thí sinh đạt mốc 460 điểm trong lịch sử chương trình.

Đặc biệt, Nhật Minh không phá được kỷ lục cũ mà san bằng đúng mốc 460 điểm. Chính nam sinh sau trận đấu cũng bày tỏ tiếc nuối vì chưa thể vượt qua thành tích này. Sau Hồng Chiến và Nhật Minh, đến năm 2019, Nguyễn Bá Vinh, học sinh THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, trở thành thí sinh thứ ba đạt 460 điểm trong lịch sử Olympia.

Tại cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3 năm thứ 19, phát sóng ngày 28/4/2019, Bá Vinh tranh tài cùng Huỳnh Nhựt Khoa, Hoàng Thanh Tùng và Chu Đức Trung. Nam sinh Cần Thơ duy trì vị trí dẫn đầu qua các phần thi và kết thúc với 460 điểm. Bá Vinh là thí sinh thứ ba san bằng số điểm này, sau Hồng Chiến và Nhật Minh. Ngay trong trận đấu tạo kỷ lục, Bá Vinh đã có cơ hội tiến sát đến việc vượt qua mốc 460, nhưng cuối cùng không thể thiết lập một kỷ lục mới.

Nguyễn Bá Vinh ghi tên mình vào bảng thành tích kỷ lục (Ảnh: VTV)

Như vậy, con số 460 điểm đã xuất hiện ba lần trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia, lần lượt thuộc về Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, Phan Đăng Nhật Minh và Nguyễn Bá Vinh.

Kỷ lục 460 điểm cũng không đồng nghĩa với việc người đạt số điểm cao nhất sẽ chắc chắn trở thành Quán quân. Phan Đăng Nhật Minh là trường hợp đặc biệt khi vừa từng đạt 460 điểm ở vòng ngoài, vừa đi đến chung kết và giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 17. Trong khi đó, Hồng Chiến và Bá Vinh đều từng tạo dấu ấn rất lớn về điểm số nhưng không giành chức vô địch năm.

Những năm sau đó, chương trình tiếp tục xuất hiện nhiều điểm số rất cao. Chẳng hạn, VTV từng ghi nhận Nguyễn Hoàng Cường đạt 410 điểm, Võ Thành Trung đạt 400 điểm và Hồ Lê Minh Quân đạt 400 điểm trong các mùa tiếp theo. Đến năm thứ 26, Lê Quốc Hưng của Trường THPT Quảng Trị từng giành 400 điểm ở một cuộc thi tuần, trở thành thí sinh đạt mốc 400 điểm đầu tiên sau 5 năm. Thành tích này cho thấy những điểm số từ 400 trở lên vẫn rất hiếm, nhưng chưa đủ để phá kỷ lục 460 điểm.

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