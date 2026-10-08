Cân được KPI, cân được việc nhà, nhưng phụ nữ công sở lại hay "quên" một người: Chính mình

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao trong khu vực. Phụ nữ hiện diện ở mọi vị trí, từ nhân viên văn phòng, quản lý cấp trung đến lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng song song với sự nghiệp, phần lớn trong số họ vẫn là người gánh vác chính những công việc chăm sóc gia đình.

Người ta hay gọi đó là "cân" mọi thứ. Cân KPI, cân deadline, cân bữa cơm tối, cân lịch học thêm của con. Nhưng trong bảng cân đối ấy, có một khoản mục thường xuyên bị bỏ trống: thời gian và sự quan tâm dành cho chính mình.

Những "nhà quản lý" giỏi chăm tất cả, trừ bản thân

Chị Ngọc Hân (38 tuổi), trưởng phòng tài chính tại một doanh nghiệp sản xuất ở TP.HCM, mỗi ngày bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng. Chị chuẩn bị bữa sáng, đưa hai con đi học rồi mới đến công ty. Buổi tối, sau khi kèm con học bài, chị thường mở lại laptop để xử lý nốt báo cáo.

"Mình duyệt ngân sách cho cả phòng rất kỹ, nhưng lại chẳng bao giờ lập ngân sách cho bản thân. Tủ đồ toàn đồ đi làm, mỹ phẩm thì dùng tạm những gì còn sót lại. Có lần dầu gội hết, mình dùng luôn của con suốt một tháng mà không để ý", chị Hân cười kể.

Câu chuyện của chị Thu Trang (31 tuổi), nhà sáng lập một startup trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Nội, cũng không khác là bao. "Khi khởi nghiệp, mọi thứ đều ưu tiên cho công ty. Tiền thưởng cuối năm mình dùng để thưởng cho nhân viên, quà Tết mình chuẩn bị cho đối tác, cho bố mẹ hai bên. Đến khi có người hỏi 'thế còn quà cho chị?', mình mới giật mình là chưa từng nghĩ đến".

Còn với chị Minh Phương (45 tuổi), giám đốc vận hành một chuỗi bán lẻ, việc tự thưởng từng là điều khiến chị cảm thấy "có lỗi". "Thế hệ của mình được dạy rằng phụ nữ giỏi là phải biết hy sinh. Mua một món đồ cho bản thân mà không phải dịp gì, mình thấy như đang lãng phí".

Tự thưởng không phải xa xỉ, mà là một khoản "đầu tư" cho sự bền bỉ

Trong quản trị doanh nghiệp, không nhà quản lý nào để một cỗ máy vận hành liên tục mà không bảo trì. Thế nhưng với chính bản thân mình, nhiều phụ nữ lại làm điều ngược lại. Họ vận hành hết công suất, bỏ qua những tín hiệu mệt mỏi và chỉ dừng lại khi cơ thể buộc phải dừng.

Tự thưởng, vì vậy, không nhất thiết là những món đồ đắt tiền. Đó có thể là 15 phút tắm thư giãn cuối ngày, một mái tóc được chăm sóc tử tế hay một làn da được nghỉ ngơi sau những giờ ngồi phòng máy lạnh. Những khoảnh khắc nhỏ ấy giúp người phụ nữ nạp lại năng lượng, để tiếp tục làm tốt vai trò của mình một cách bền bỉ hơn.

Chị Minh Phương cho biết, sau một đợt quá tải công việc năm ngoái, chị bắt đầu tập "đặt lịch" cho bản thân như một cuộc họp quan trọng: mỗi tối dành ra nửa tiếng không điện thoại, không email. "Mình nhận ra khi mình ổn, mình làm việc tốt hơn, và cũng kiên nhẫn với con hơn. Hóa ra chăm mình cũng là một cách chăm cho mọi người".

20/10: Một dịp để phụ nữ "duyệt" quà cho chính mình

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thường gắn với hình ảnh những bó hoa, những món quà được trao đi. Nhưng năm nay, một xu hướng khác đang được nhiều phụ nữ trẻ và phụ nữ công sở hưởng ứng: tự mua quà cho chính mình, như một lời ghi nhận cho những nỗ lực âm thầm suốt cả năm.

Nắm bắt tinh thần đó, Cỏ Cây Hoa Lá, thương hiệu mỹ phẩm bản địa thành lập từ năm 2017, triển khai chiến dịch "Phụ nữ Việt – Bình thường mà phi thường" dịp 20/10. Chiến dịch tôn vinh những người phụ nữ Việt đang tạo nên giá trị từ chính những điều bình dị, từ văn phòng, gian bếp đến những làng nghề gìn giữ bản sắc.

Điểm nhấn của chiến dịch là bộ sưu tập quà tặng 20/10 với hơn 20 lựa chọn, lấy cảm hứng từ những vùng nguyên liệu đặc trưng của Việt Nam như trà xanh Quảng Ninh, gừng Lạng Sơn, đậu đỏ Cao Bằng. Các set quà trải dài từ chăm sóc tóc, cơ thể đến làn da, mức giá từ khoảng 190.000 đồng đến gần 1,5 triệu đồng, phù hợp để phụ nữ tự thưởng cho bản thân, để các gia đình tặng mẹ, tặng vợ, hay để doanh nghiệp gửi lời tri ân đến đội ngũ nhân sự nữ.

Theo đại diện Cỏ Cây Hoa Lá, thông điệp "Bình thường mà phi thường" xuất phát từ một quan sát đơn giản: phụ nữ Việt thường làm những điều rất lớn nhưng lại xem đó là "chuyện bình thường". "Chúng tôi muốn mỗi món quà là một lời nhắc rằng những nỗ lực ấy xứng đáng được ghi nhận, và người đầu tiên nên ghi nhận chính là người phụ nữ đó".

Lần cuối chị em mua quà cho chính mình là khi nào?

Năm nay, chị Ngọc Hân quyết định sẽ tự tặng mình một set quà chăm sóc tóc và cơ thể. "Không phải vì mình cần thêm đồ, mà vì mình muốn tập thói quen nói lời cảm ơn với chính mình", chị nói.

Phụ nữ công sở có thể là những nhà quản lý giỏi nhất, những người "cân" được cả sự nghiệp lẫn gia đình. Nhưng một bảng cân đối chỉ thực sự cân bằng khi có thêm một khoản mục dành cho chính mình. Và 20/10 này có lẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu.