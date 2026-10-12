Một cơ quan đường sắt tuyển 90 nhân viên, tỷ lệ chọi "siêu gắt" 1:1.400: Chỉ cần học hết lớp 10, nam ứng viên phải mang 35kg đi 100m

Hơn 127.000 người tranh 90 vị trí, tỷ lệ chọi lên tới 1:1.413

Một đợt tuyển dụng nhân viên đường sắt tại Ấn Độ đang thu hút sự chú ý khi số lượng hồ sơ đăng ký cao gấp hàng nghìn lần chỉ tiêu cần tuyển. Đáng nói, đây là nhóm công việc cấp cơ sở, không yêu cầu ứng viên phải có bằng đại học.

Theo trang thông tin tuyển dụng Testbook, chương trình tuyển dụng RRB Group D năm 2026 của ngành đường sắt Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 5.239.760 hồ sơ đăng ký cho 22.195 vị trí trên toàn quốc. Trong đó, khu vực tuyển dụng Bengaluru trở thành trường hợp đặc biệt khi nhận được 127.186 hồ sơ nhưng chỉ có 90 chỉ tiêu. Tính trung bình, khoảng 1.413 người cùng cạnh tranh một vị trí.

Đây là mức cạnh tranh cao nhất trong số các khu vực được Testbook thống kê ở đợt tuyển dụng này, dù Bengaluru không phải nơi nhận nhiều hồ sơ nhất. Sự khác biệt cho thấy mức độ cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào lượng người đăng ký mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ số vị trí được phân bổ tại từng khu vực.

Kỳ tuyển dụng nhân viên đường sắt RRB Group D năm 2026 tại Ấn Độ thu hút hàng triệu hồ sơ đăng ký, trong đó khu vực Bengaluru có tỷ lệ chọi khoảng 1:1.413 (Ảnh Railwhispers)

Chương trình RRB Group D tuyển dụng nhân sự cho nhiều công việc thuộc nhóm cấp độ 1 trong ngành đường sắt, bao gồm bảo trì đường ray, hỗ trợ vận hành, phụ trách ghi nhận và điều phối hoạt động tại các điểm đường sắt cùng một số nhiệm vụ kỹ thuật, hậu cần khác.

Đáng chú ý, yêu cầu học vấn cơ bản đối với nhiều vị trí không quá cao. Theo điều kiện tuyển dụng, ứng viên có thể tham gia nếu tốt nghiệp lớp 10 hoặc có chứng chỉ nghề tương ứng theo quy định.

Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện học vấn mới chỉ là bước đầu. Để có cơ hội trở thành nhân viên đường sắt, người đăng ký phải trải qua quá trình tuyển chọn gồm nhiều giai đoạn.

Nam ứng viên phải mang vật nặng 35kg đi 100m, chạy 1km trong hơn 4 phút

Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất của kỳ tuyển nhân viên đường sắt RRB Group D năm 2026 là bài kiểm tra thể lực.

Theo thông báo tuyển dụng chính thức CEN 09/2025 và thông tin được Jagran Josh đăng tải, nam ứng viên thuộc diện kiểm tra thể lực phải nâng và mang vật nặng 35kg đi quãng đường 100m trong thời gian không quá 2 phút. Đặc biệt, người thực hiện chỉ có một lượt thử và không được đặt vật nặng xuống trong suốt quá trình di chuyển.

Chưa dừng lại ở đó, nam ứng viên còn phải chạy quãng đường 1.000m trong thời gian tối đa 4 phút 15 giây. Đây là hai nội dung đánh giá thể lực riêng biệt mà thí sinh phải đáp ứng theo quy định.

Nam ứng viên phải mang vật nặng 35kg đi 100m trong tối đa 2 phút và hoàn thành quãng chạy 1km trong 4 phút 15 giây để vượt qua bài kiểm tra thể lực (Ảnh Hindustan Times)

Đối với nữ ứng viên, mức yêu cầu được điều chỉnh. Người dự tuyển phải mang vật nặng 20kg đi 100m trong tối đa 2 phút, đồng thời hoàn thành quãng chạy 1.000m trong thời gian không quá 5 phút 40 giây.

Một số đối tượng khuyết tật đáp ứng điều kiện quy định được miễn bài kiểm tra thể lực, nhưng vẫn phải vượt qua các yêu cầu đánh giá sức khỏe tương ứng.

Không chỉ có thử thách mang vật nặng và chạy bộ, thí sinh còn phải làm bài thi kiến thức trên máy tính.

Theo Jagran Josh, bài thi gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, thực hiện trong 90 phút. Nội dung kiểm tra trải rộng trên bốn nhóm kiến thức là toán học, khoa học phổ thông, tư duy và suy luận, cùng kiến thức chung và thời sự. Trong đó, phần tư duy và suy luận có 30 câu hỏi, toán học và khoa học phổ thông mỗi phần 25 câu, còn kiến thức chung và thời sự chiếm 20 câu.

Những người vượt qua bài kiểm tra kiến thức mới có cơ hội được triệu tập tham gia đánh giá thể lực theo số lượng và điều kiện tuyển chọn. Sau đó, ứng viên tiếp tục trải qua bước xác minh hồ sơ và khám sức khỏe.

Việc kiểm tra sức khỏe cũng được thực hiện theo tiêu chuẩn của từng nhóm công việc. Một số vị trí liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành đường sắt có yêu cầu cụ thể về thị lực, khả năng phân biệt màu sắc và tình trạng sức khỏe tổng quát.

Điều này xuất phát từ đặc thù của ngành đường sắt, nơi nhiều nhân viên phải làm việc ngoài trời, di chuyển trên đường ray, hỗ trợ vận hành thiết bị hoặc thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sức bền và khả năng phản ứng trong môi trường làm việc có yêu cầu cao về an toàn.

Như vậy, dù trình độ học vấn đầu vào chỉ ở mức lớp 10 đối với nhiều vị trí nhưng hành trình trở thành nhân viên đường sắt tại Ấn Độ không hề đơn giản. Riêng tại khu vực Bengaluru, với khoảng 1.413 hồ sơ trên một chỉ tiêu, các ứng viên không chỉ phải đối mặt với mức độ cạnh tranh rất lớn mà còn cần đáp ứng đồng thời yêu cầu về kiến thức, thể lực và sức khỏe để có cơ hội được tuyển dụng.

Nguồn: Jagranjosh