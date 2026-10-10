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7 chú lùn trong truyện Bạch Tuyết làm nghề gì? 73% khán giả Ai Là Triệu Phú trả lời sai

| | Sống

Câu hỏi tưởng dễ nhưng không phải ai cũng trả lời đúng.

Nhắc đến Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nhiều người có thể nhớ ngay đến nàng công chúa, hoàng tử và những nhân vật gắn liền với tuổi thơ. Thế nhưng, khi được hỏi 7 chú lùn làm nghề gì, không ít người lại phải suy nghĩ, thậm chí cần đến sự trợ giúp mới tìm ra đáp án.

Tình huống này từng xuất hiện trong chương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng tối 28/2/2017, khi người chơi Nguyễn Hải Yến đến từ Đà Nẵng gặp một câu hỏi tưởng dễ mà không dễ chút nào.

Cụ thể, ở câu hỏi số 5, chương trình đưa ra câu hỏi: “Bảy chú lùn trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn làm nghề gì?”. Bốn phương án lần lượt là A - Thợ rèn, B - Thợ mỏ, C - Thợ săn và D - Thợ may.

Câu hỏi liên quan đến truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lun "làm khó" người chơi (Ảnh chụp màn hình)

Đứng trước câu hỏi liên quan đến câu chuyện cổ tích quen thuộc, Hải Yến tỏ ra khá bối rối. Cô thậm chí hài hước chia sẻ rằng khi đọc truyện, bản thân chỉ chú ý đến... hoàng tử chứ không để tâm đến việc 7 chú lùn làm nghề gì.

Không chắc chắn với lựa chọn của mình, nữ thí sinh quyết định sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Tuy nhiên, kết quả nhận được lại không giúp cô yên tâm hơn là bao.

Theo đó, 25% khán giả lựa chọn đáp án A - Thợ rèn, 27% chọn B - Thợ mỏ, 23% chọn C - Thợ săn và 25% chọn D - Thợ may. Tỷ lệ bình chọn giữa bốn phương án gần như ngang nhau, trong đó đáp án chính xác chỉ nhận được 27% số phiếu.

Điều này đồng nghĩa với việc có tới 73% khán giả tại trường quay không lựa chọn được đáp án đúng. Một câu hỏi về nhân vật hoạt hình, truyện cổ tích tưởng chừng quá quen thuộc lại khiến cả người chơi lẫn khán giả lúng túng.

Trước tình huống này, Hải Yến quyết định sử dụng thêm quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân, nhờ tư vấn. Sau khi trao đổi, cô lựa chọn đáp án B - Thợ mỏ và vượt qua câu hỏi số 5.

Đáp án đúng là B: Thợ mỏ (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, người chơi sử dụng quyền trợ giúp của khán giả nhưng chỉ có 27% người chọn được đáp án đúng (Ảnh chụp màn hình)

Đáp án chính xác thực chất gắn với hình ảnh quen thuộc của bảy chú lùn trong câu chuyện: Họ làm việc trong mỏ, khai thác khoáng sản và đá quý. Tuy nhiên, đây lại là chi tiết dễ bị bỏ qua khi người đọc thường tập trung vào hành trình của Bạch Tuyết, mụ hoàng hậu độc ác hay chuyện tình với hoàng tử.

Sau khi phần thi được chia sẻ, câu hỏi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng người chơi chưa nắm được kiến thức cơ bản, trong khi nhiều ý kiến lại nhận định câu hỏi không hề dễ như vẻ ngoài.

Lý do là dù đã đọc truyện hoặc xem phim từ nhỏ, không phải ai cũng ghi nhớ nghề nghiệp của từng nhân vật phụ. Với nhiều người, bảy chú lùn đơn giản là những người bạn giúp đỡ Bạch Tuyết, còn công việc của họ chỉ là chi tiết phụ, dễ bị bỏ qua.

Ở chiều ngược lại, một số khán giả cho rằng hoàn toàn có thể suy luận từ hình ảnh bảy chú lùn thường xuyên mang theo dụng cụ lao động và làm việc trong mỏ. So với các phương án thợ rèn, thợ săn hay thợ may, đáp án thợ mỏ phù hợp hơn với hình ảnh quen thuộc của những nhân vật này.

Dù vậy, tranh luận vẫn cho thấy một điểm thú vị của chương trình Ai Là Triệu Phú. Đó là có những câu hỏi không đòi hỏi kiến thức quá chuyên sâu nhưng vẫn đủ khiến người chơi mất bình tĩnh, đặc biệt khi đó là những chi tiết tưởng như đã quá quen thuộc từ thời thơ ấu.

Và nếu được hỏi lại, liệu bạn có thể trả lời ngay rằng bảy chú lùn trong truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn làm nghề gì, hay cũng sẽ phải nhờ đến hai quyền trợ giúp như người chơi này?

Theo Hải My

Phụ Nữ Mới

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