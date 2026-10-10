Người đàn ông mất 1/3 lá gan, buộc phải "thay mới" vì loại đồ uống phá gan chẳng kém gì bia rượu

Theo bác sĩ phẫu thuật gan mật Qian Zhenghong (Đài Loan, Trung Quốc), khi nhắc đến đồ uống hại gan, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay tới bia rượu. Trong khi đồ uống có đường nếu uống nhiều cũng “tàn phá” gan không kém.

Một nam bệnh nhân của bác sĩ Qian không hề uống rượu bia hay hút thuốc nhưng mắc bệnh gan từ sớm và cuối cùng xơ gan nặng tới mức phải ghép gan.

Người đàn ông nôn ra máu và đau bụng, phát hiện gan chỉ còn 1/3 và buộc phải ghép gan (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân này phát hiện mắc gan nhiễm mỡ không do bia rượu ở mức độ nhẹ vào năm 33 tuổi. Đến năm 47 tuổi, ông phải nhập viện cấp cứu do đột ngột nôn ra máu, đau bụng dữ dội và giãn tĩnh mạch thực quản.

Kết qủa kiểm tra cho thấy gan của ông chỉ còn 1/3 kích thước ban đầu và bị xơ hóa nghiêm trọng, cổ trướng nặng và buộc phải chờ đợi cơ hội ghép gan để sống sót.

Loại nước uống nhiều "phá gan" nhanh hơn bia rượu

Bác sĩ Qian cho biết: “Gan nhiễm mỡ dù nhẹ nhưng nếu không điều trị và thay đổi thói quen sinh hoạt gan sẽ rất nhanh xơ hóa. Trung bình cứ mỗi 7,7 năm tình trạng xơ gan sẽ tiến triển thêm một cấp độ và có thể dẫn đến xơ gan hoàn toàn trong vòng 30 năm”.

Ngoài hại gan, uống quá nhiều nước ngọt còn dễ gây béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch... (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bệnh nhân này không chịu giảm cân hay thay đổi lối sống, cũng không tái khám vì cho rằng gan nhiễm mỡ là “bệnh vặt”. Ông rất mê nước ngọt đóng chai và còn uống nước ép trái cây nhiều đường khá thường xuyên.

Ngay cả khi được bác sĩ nhắc nhở rằng chúng là nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ từ nhiều năm trước ông cũng không chịu bỏ. Từ đó dẫn tới xơ gan nghiêm trọng và lựa chọn duy nhất là chờ đợi cơ hội ghép gan.

Nhiều người không biết uống nhiều nước ép trái cây cũng phá gan chẳng kém gì ba rượu (Ảnh minh họa)

Theo giải thích của bác sĩ Qian: “Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường như nước ngọt hay nước ép trái cây là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Đây là tình trạng tích tụ mỡ trong gan, làm suy giảm chức năng gan, gây viêm và dẫn đến xơ gan.

Bên cạnh gan, uống quá nhiều nước ngọt còn dẫn tới béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch. Đặc biệt, những người bị gan nhiễm mỡ do uống nước ngọt có nguy cơ cao phát triển xơ gan, suy gan, ung thư gan... hoặc các biến chứng nguy hiểm tính mạng khác".

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday