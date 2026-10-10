Việt Nam vừa có thêm 1 trường ĐH ra mắt mô hình tiên tiến trong kỷ nguyên AI: Đang đào tạo gần 5.000 người, 5 năm liên tiếp trao học bổng đến 100% học phí cho tân sinh viên

Ngày 8/10, Trường Đại học CMC tổ chức lễ khai giảng năm học 2026–2027, chào đón tân sinh viên khóa 5 tại Hà Nội. Điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay không chỉ nằm ở những hoạt động thường thấy trong ngày khai giảng mà còn là việc nhà trường chính thức ra mắt mô hình đại học AI-Native University, hướng tới thay đổi cách dạy, cách học và đánh giá sinh viên trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Thông tin từ phía trường cho biết, năm 2026, nhà trường tuyển gần 2.000 sinh viên tại hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM, nâng tổng quy mô lên gần 5.000 sinh viên đang theo học, với 19 ngành và chương trình đào tạo.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường tổ chức trao học bổng cho các tân sinh viên xuất sắc từ quỹ học bổng trị giá 96 tỷ đồng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp chương trình được triển khai nhằm khuyến khích những sinh viên có thành tích học tập nổi bật.

Mô hình đại học AI-Native có gì đặc biệt?

AI-Native University có thể hiểu là mô hình đại học trong đó trí tuệ nhân tạo và dữ liệu được tích hợp ngay từ cách thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục, thay vì chỉ bổ sung một số công cụ AI vào phương pháp giảng dạy truyền thống.

Điều này đồng nghĩa AI không chỉ xuất hiện trong những giờ học công nghệ mà còn được định hướng tham gia hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu, đồng thời cải thiện công tác quản trị và vận hành nhà trường.

Theo thông tin từ Đại học CMC, trước lễ khai giảng khoảng hai tháng, vào ngày 5/8/2026, trường đã công bố và đưa vào vận hành hệ sinh thái học tập AI-Native Learning Ecosystem (CAINLE). Đây là một bước triển khai cụ thể trong chiến lược chuyển đổi AI của nhà trường.

Đến ngày 8/10, trường tiếp tục công bố Khung đánh giá mức độ phát triển đại học AI-Native gồm 6 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí và 30 chỉ số cốt lõi. Khung đánh giá được xây dựng nhằm xác định AI có thực sự cải thiện chất lượng học tập, nghiên cứu, hỗ trợ sinh viên và quản trị hay không.

Đáng chú ý, một trong những thay đổi mà mô hình này hướng tới là cá nhân hóa việc học. Thay vì áp dụng một phương pháp giống nhau cho tất cả, AI và dữ liệu học tập sẽ hỗ trợ nhận diện điểm mạnh, những kiến thức còn hạn chế và tiến độ của từng sinh viên, từ đó giúp giảng viên lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC phát biểu trong buổi lễ

Cách đánh giá năng lực cũng được định hướng thay đổi. Trong bối cảnh AI có thể viết bài, lập trình hay thiết kế, một sản phẩm hoàn chỉnh chưa chắc phản ánh đầy đủ khả năng của người học. Vì vậy, nhà trường hướng tới việc đánh giá cả quá trình tư duy, khả năng giải thích, giải quyết vấn đề và thực hiện nhiệm vụ độc lập.

Tuy nhiên, theo Đại học CMC, các nội dung trên được triển khai theo lộ trình, không đồng nghĩa mọi hoạt động đã áp dụng đồng loạt. Khung đánh giá hiện tiếp tục được lấy ý kiến, kiểm chứng và hoàn thiện.

Gần 5.000 sinh viên theo học, quỹ học bổng trị giá 96 tỷ đồng

Bên cạnh mô hình giáo dục mới, một thông tin đáng chú ý khác tại lễ khai giảng là chính sách học bổng dành cho sinh viên khóa 5. Tại sự kiện, lãnh đạo Đại học CMC đã trao học bổng cho những tân sinh viên có thành tích xuất sắc từ Quỹ “CMC – Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng. Trong đó, những suất học bổng toàn phần đã được trao cho các gương mặt tiêu biểu.

Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2026 được Trường Đại học CMC công bố, chương trình học bổng có nhiều mức hỗ trợ. Nổi bật là học bổng CMC Khai Phóng, trị giá 100% học phí toàn khóa, với 55 suất dự kiến; cùng học bổng CMC Sáng Tạo, hỗ trợ 70% học phí, với 95 suất dự kiến.

Ngoài ra, nhà trường còn có các chương trình học bổng CMC Tiên Phong hỗ trợ 50% học phí và CMC Kiến Tạo hỗ trợ 30% học phí, với số lượng dự kiến lần lượt là 130 và 245 suất.

Các suất học bổng được xét theo những điều kiện về thành tích học tập, kết quả tuyển sinh hoặc năng lực ngoại ngữ. Riêng học bổng 100% và 70% không bao gồm học phí chương trình tiếng Anh theo chính sách đã công bố.

Cùng với học bổng, năm 2026, Trường Đại học CMC còn triển khai chương trình tặng iPad cho tân sinh viên khóa 5. Theo nhà trường, việc trang bị thiết bị học tập nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận học liệu điện tử, công cụ học tập và các nền tảng công nghệ trong quá trình học đại học.

Những chính sách này được triển khai trong bối cảnh nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo tại hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM.

Đại diện Ban Lãnh đạo trường

Sinh viên sẽ học tập thế nào trong kỷ nguyên AI?

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, nhấn mạnh: “Công nghệ có thể mua và đưa vào sử dụng rất nhanh”. Tuy nhiên, năng lực của giảng viên và sinh viên cần được hình thành qua quá trình học hỏi, thực hành và trải nghiệm lâu dài.

Theo đó, trong năm học 2026–2027, nhà trường xác định ba nhiệm vụ trọng tâm gồm đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp đánh giá; nâng cao năng lực AI cho giảng viên, sinh viên; đồng thời đo lường hiệu quả chuyển đổi bằng những kết quả cụ thể.

Một định hướng khác là tăng cường kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế. Thông qua hệ sinh thái Viện – Trường – Doanh nghiệp của Tập đoàn CMC, nhà trường hướng tới mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp xúc chuyên gia, tham gia dự án và giải quyết những bài toán từ doanh nghiệp.

Điều đáng quan tâm là dù AI ngày càng có khả năng hỗ trợ con người trong nhiều công việc, mô hình giáo dục mới vẫn đặt tư duy độc lập và trách nhiệm của người học ở vị trí quan trọng.

Sự xuất hiện của những mô hình đại học như AI-Native cho thấy giáo dục đại học tại Việt Nam đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý. Khi kiến thức có thể được tiếp cận nhanh chóng nhờ công nghệ, khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tế sẽ ngày càng trở thành những kỹ năng quan trọng đối với sinh viên trong tương lai.