Bài Toán tính gà thỏ khiến ông bố nửa đêm mất ngủ: 200 người vào cuộc vẫn thấy đáp án quá mông lung

Một bài toán lớp 1 nâng cao tưởng chừng đơn giản bất ngờ khiến nhiều người lớn tranh luận. Đề bài chỉ cho biết thỏ nặng hơn gà 3 kg, kèm hình ảnh một chiếc cân thăng bằng với một bên là một con thỏ và một con gà, bên còn lại là ba con gà. Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh bối rối là các phương án trả lời lại không có kết quả như họ tính được.

Trong hình minh họa, một bên cân có một con thỏ và một con gà, bên còn lại có ba con gà. Câu hỏi yêu cầu tìm cân nặng của thỏ, với bốn lựa chọn: 12 kg, 10 kg, 9 kg và 8 kg.

Bài Toán gây tranh luận

Một phụ huynh chia sẻ sự bất lực khi thức giữa đêm để giải bài tập lớp 1 nhưng tính mãi không ra đáp án phù hợp. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi nhiều người thử giải theo cách thông thường đều nhận thấy có điều gì đó không ổn giữa dữ kiện đề bài và các phương án được đưa ra.

Đề sai hay người lớn đang nghĩ quá phức tạp?

Một người cho rằng đề có thể bị đánh máy nhầm số hoặc phần đáp án đã xảy ra sai sót. Người khác tính toán và đưa ra kết quả thỏ nặng 6 kg, gà nặng 3 kg, nhưng không tìm thấy lựa chọn tương ứng.

Cách giải này được trình bày khá đơn giản. Gọi cân nặng của gà là x kg. Vì thỏ nặng hơn gà 3 kg nên thỏ nặng x + 3 kg. Theo hình vẽ, cân đang ở trạng thái thăng bằng, tức tổng cân nặng của một con thỏ và một con gà bằng tổng cân nặng của ba con gà.

Ta có phương trình:

(x + 3) + x = 3x

Rút gọn, 2x + 3 = 3x, suy ra x = 3.

Như vậy, gà nặng 3 kg, còn thỏ nặng 6 kg. Kết quả này không trùng với bất kỳ phương án A, B, C hay D nào trong đề bài.

Một số người vì thế cho rằng đáp án đúng phải là 6 kg, tương ứng với phương án D nếu đề bị in nhầm con số. Tuy nhiên, trong hình chụp, phương án D được ghi là 8 kg, nên không thể coi đây là đáp án chính xác của đề nguyên bản.

Đáng chú ý, giữa những tranh luận về việc đề sai hay đáp án sai, có một ý kiến cho rằng bài toán cũng là dịp để người lớn nhìn lại cách mình hướng dẫn trẻ học toán. Theo cách giải thích này, trẻ lớp 1 chưa nhất thiết phải tiếp cận bài toán bằng phương trình như người lớn. Các em có thể quan sát hình cân, nhận ra hai bên có khối lượng bằng nhau, sau đó tìm cách so sánh các đồ vật giống nhau để suy ra kết quả.

Cụ thể, một bên có thỏ và gà, bên kia có ba con gà. Nếu bỏ đi một con gà ở mỗi bên, cân vẫn giữ nguyên sự cân bằng. Khi đó, thỏ có cân nặng bằng hai con gà. Kết hợp với dữ kiện thỏ nặng hơn gà 3 kg, ta có thể suy ra một con gà nặng 3 kg và một con thỏ nặng 6 kg.

Đây là cách giải trực quan, phù hợp hơn với việc giúp trẻ làm quen với tư duy so sánh ở những năm đầu tiểu học. Tuy nhiên, dù giải bằng cách nào, kết quả vẫn không thay đổi: thỏ nặng 6 kg, trong khi đề bài không đưa ra phương án này.

Cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là một bài toán nâng cao, được thiết kế để khuyến khích học sinh lớp 1 quan sát, suy luận. Nếu được xây dựng với mục đích này, bài toán có thể giúp trẻ rèn khả năng quan sát, tư duy logic và tìm ra lời giải từ những dữ kiện trực quan. Đây cũng là cách học toán không chỉ dựa vào việc ghi nhớ công thức hay thực hiện phép tính, mà còn đòi hỏi học sinh hiểu bản chất vấn đề.

Tuy nhiên, dù xem đây là bài toán nâng cao hay bài tập tư duy, điều quan trọng vẫn là dữ kiện phải nhất quán và đáp án phải phù hợp với kết quả. Với hình ảnh được chia sẻ, cách suy luận hợp lý dẫn đến kết quả thỏ nặng 6 kg, nhưng cả bốn phương án đều không có con số này. Vì vậy, chưa thể loại trừ khả năng đề bị sai hoặc phần đáp án được in nhầm.