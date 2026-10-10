Phát hiện nữ sinh SN 2008 có biểu hiện bất thường tại nhà nghỉ ở Hà Nội, sau yêu cầu chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản “NGUYEN VAN HUNG”

Theo thông tin từ Công an thành Hà Nội cho biết, vừa qua đơn vị đã kịp thời phát hiện, bảo đảm an toàn cho 1 nữ sinh bị các đối tượng giả danh Công an khống chế tâm lý, buộc tự cô lập để chiếm đoạt tiền. Qua vụ việc, Cơ quan Công an đề nghị người dân, nhất là học sinh, sinh viên và gia đình, nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn "bắt cóc online"; chủ động trình báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo đó, ngày 15/9/2026, tại địa bàn xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, qua nắm tình hình và tin báo của quần chúng Nhân dân về một nữ sinh thuê nhà nghỉ trên địa bàn có biểu hiện bất thường, Công an xã Thiên Lộc đã cử tổ công tác đến để xác minh.

Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại đây, lực lượng Công an xã đã gặp chị N.Y.V (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng), hiện tạm trú tại ký túc xá một trường đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội. Qua làm việc, Công an xã xác định chị V. đang bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, vu cáo liên quan đến vụ án rửa tiền cho đối tượng buôn bán ma túy.

Đối tượng yêu cầu chị V phải có 300 triệu đồng trong tài khoản và chuyển vào tài khoản mang tên NGUYEN VAN HUNG để "xác minh nguồn tiền". Đối tượng còn đe dọa sẽ bắt, xử lý nếu chị Vi không thực hiện ngay.

Qua tuyên truyền, vận động và giải thích, CBCS Công an xã đã giúp chị V. nhận diện đây là thủ đoạn "bắt cóc online" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, gia đình đã đến Công an xã đón chị V. về an toàn.

Cảnh giác trước thủ đoạn "bắt cóc online"

Vụ việc trên cho thấy, với thủ đoạn "bắt cóc online", các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc vẫn có thể dùng lời đe dọa, thông tin giả và hình ảnh nhạy cảm để khống chế tâm lý, điều khiển nạn nhân. Việc yêu cầu giữ bí mật, liên tục duy trì cuộc gọi, không tiếp xúc với người thân, tự đến khách sạn hoặc nơi vắng người nhằm cô lập nạn nhân, ngăn cản sự can thiệp, hỗ trợ từ bên ngoài.

Để chủ động phòng ngừa, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, tuyệt đối không chuyển tiền để "chứng minh vô tội". Người dân phải cảnh giác khi người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện cáo buộc liên quan đến vụ án, đe dọa bắt giữ, yêu cầu chuyển tiền để "xác minh", "phục vụ điều tra".

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội; hình ảnh người mặc trang phục Công an, thẻ ngành hoặc giấy tờ được đưa qua cuộc gọi trực tuyến không đủ để xác thực người đang liên hệ. Khi gặp tình huống này, cần bình tĩnh ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp cơ quan Công an để kiểm tra.

Không giữ bí mật, không tự cô lập theo yêu cầu của người lạ. Học sinh, sinh viên cần thông báo ngay cho cha mẹ, người thân, thầy cô khi bị đe dọa; không tự ý rời nơi ở, thuê khách sạn, nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc hoặc liên tục bật camera theo sự điều khiển của đối tượng. Càng bị thúc ép "không được nói với ai", càng phải chủ động tìm người tin cậy và cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP; không cài đặt ứng dụng, chia sẻ màn hình theo hướng dẫn của người lạ. Không cầm cố tài sản, vay qua ứng dụng hoặc vay người quen để chuyển tiền theo yêu cầu đe dọa. Trường hợp đã bị ghi lại hình ảnh nhạy cảm, không vì sợ hãi, xấu hổ mà tiếp tục chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu; việc chuyển tiền sẽ không khiến các đối tượng sẽ ngừng đe dọa. Cần trình báo ngay và lưu giữ các dữ liệu liên quan.

Gia đình không vội chuyển tiền khi nhận thông báo người thân bị "bắt cóc" hoặc bất ngờ yêu cầu khoản tiền lớn. Cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện như con em hoang mang, né tránh giao tiếp, liên tục nghe điện thoại riêng, đột ngột rời nơi ở, thúc giục chuyển tiền du học hoặc "chứng minh tài chính" nhưng thông tin thiếu rõ ràng. Chủ động xác minh qua nhà trường, bạn bè, người ở cùng và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất, không chờ đến khi chuyển tiền hoặc mất liên lạc kéo dài mới tìm sự hỗ trợ.

Khi đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý; lưu giữ số điện thoại, tài khoản nhận tiền, chứng từ giao dịch, tin nhắn, đường dẫn và các thông tin liên quan. Gia đình cung cấp kịp thời hình ảnh, số điện thoại, nơi ở và địa điểm cuối cùng biết được của nạn nhân để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Cơ quan Công an đề nghị các cơ sở giáo dục và gia đình tăng cường tuyên truyền, thường xuyên trao đổi với học sinh, sinh viên, nhất là các em mới nhập học, sống xa nhà; hướng dẫn cách nhận diện hành vi giả danh, đe dọa và tìm kiếm trợ giúp. Bình tĩnh xác minh, không làm theo yêu cầu đe dọa, không chuyển tiền và trình báo kịp thời là những hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình trước thủ đoạn "bắt cóc online".

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội



