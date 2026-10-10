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Người đàn ông ở Tuyên Quang chuyển khoản 31.000.000 đồng vào tài khoản VietinBank của Nguyễn Thị Hường SN 1968: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 31.000.000 đồng từ người lạ, người phụ nữ ở Hưng Yên đã chủ động trình báo công an. Sau quá trình xác minh, toàn bộ số tiền được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc Công an xã Ái Quốc hỗ trợ người dân hoàn trả 31.000.000 đồng nhận được do chuyển khoản nhầm, qua đó góp phần bảo đảm an toàn tài sản và phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng vào các thủ đoạn lừa đảo.

Trước đó, ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1968, trú tại thôn Thư Điền, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) phát hiện tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng VietinBank bất ngờ nhận được 31.000.000 đồng. Nội dung giao dịch hiển thị tên người chuyển là “Tran Trong Anh chuyen tien”.

Nhận thấy đây là khoản tiền không rõ nguồn gốc, bà Hường không tự ý sử dụng mà đến trụ sở Công an xã Ái Quốc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh. Việc chủ động thông báo cho cơ quan chức năng giúp hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc bị kẻ xấu lợi dụng giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ái Quốc triển khai xác minh nguồn gốc khoản tiền. Đến ngày 8/10, lực lượng chức năng xác định người chuyển tiền là anh Trần Trọng Anh (sinh năm 1989, trú tại thôn Pắc Há, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Người đàn ông ở Tuyên Quang chuyển khoản 31.000.000 đồng vào tài khoản VietinBank của Nguyễn Thị Hường SN 1968: Công an rà soát giao dịch - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hường trực tiếp trình báo vụ việc tại Công an xã Ái Quốc. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Theo xác minh, anh Trọng Anh đã xác nhận việc chuyển nhầm xuất phát từ sơ suất trong quá trình giao dịch trên điện thoại, khiến tiền được chuyển vào tài khoản của bà Hường thay vì người nhận dự định.

Do hai người sinh sống tại hai tỉnh cách xa nhau, việc trực tiếp gặp mặt để hoàn trả tiền gặp khó khăn. Sáng 9/10, Công an xã Ái Quốc đã cử cán bộ đưa bà Hường đến chi nhánh ngân hàng, hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trả toàn bộ 31.000.000 đồng cho anh Trọng Anh.

Sau khi nhận lại tiền, anh Trọng Anh bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của lực lượng công an và tinh thần trung thực của bà Hường.

Từ vụ việc trên, Công an xã Ái Quốc khuyến cáo người dân cần thận trọng khi bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không quen biết. Người nhận không nên tự ý sử dụng khoản tiền này, đồng thời cần tránh chuyển trả theo yêu cầu trực tiếp của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Trong trường hợp nhận tiền không rõ nguồn gốc, người dân nên liên hệ ngân hàng để tra soát giao dịch hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định. Việc thực hiện giao dịch hoàn trả thông qua kênh chính thức giúp hạn chế nguy cơ bị lợi dụng vào các kịch bản lừa đảo, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả người chuyển và người nhận tiền.

(Theo Cổng TTĐTCông an tỉnh Hưng Yên)

Nam Anh

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