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Chuyển khoản thành công 210 triệu đồng, người đàn ông liền trình báo công an, thông tin được xác minh trong vòng 24h

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Chuyển khoản thành công 210 triệu đồng, người đàn ông liền trình báo công an, thông tin được xác minh trong vòng 24h

Các chiến sĩ công an cơ sở đã nhanh chóng hỗ trợ người dân khi phát sinh sự cố, sơ suất trong giao dịch ngân hàng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, mới đây, Công an phường Dương Nội đã hỗ trợ người dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm. Hoạt động của Công an phường Dương Nội đã thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Dương Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, tận tâm hỗ trợ, phục vụ Nhân dân.

Cụ thể, ngày 01/10/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh N.V.L sơ suất chuyển nhầm số tiền 210 triệu đồng vào một tài khoản khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh L đã đến Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Công dân đã được CAP Dương Nội hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm – Công an phường Dương Nội đã nhanh chóng hướng dẫn anh L cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan; đồng thời khẩn trương xác minh, liên hệ và phối hợp với các bên có liên quan để tìm phương án giải quyết theo quy định.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tận tình vì Nhân dân phục vụ, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Công an phường Dương Nội đã hỗ trợ anh L nhận lại đầy đủ số tiền 210 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Nhận lại tài sản, anh N.V.L đã viết Thư cảm ơn gửi Công an phường Dương Nội, bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm của cán bộ, chiến sĩ. Sự ghi nhận của người dân là nguồn động viên để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cụ thể hóa nội dung “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, kịp thời, hiệu quả, góp phần giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Chuyển khoản thành công 210 triệu đồng, người đàn ông liền trình báo công an, thông tin được xác minh trong vòng 24h - Ảnh 2.Tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau, khẩn trương lưu đường link, lịch sử giao dịch, đến công an gần nhất trình báo

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn giả danh làm quen, dụ dỗ nạn nhân gửi hình ảnh nhạy cảm rồi đe dọa phát tán để tống tiền qua mạng.

Theo Minh Ánh

Đời sống & Pháp luật

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