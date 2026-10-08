Công an phối hợp ngân hàng MSB rà soát giao dịch 40.000.000 đồng đến tài khoản của Trần Thị Lệ SN 1961

Sáng 6/10, Công an xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ bà Trần Thị Lệ (SN 1961, ngụ ấp 14, xã Vĩnh Hậu) về việc tài khoản ngân hàng của bà bất ngờ nhận được 40 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Theo thông tin bà Lệ cung cấp, bà không thực hiện giao dịch nào liên quan đến khoản tiền này và cũng không biết người đã chuyển tiền vào tài khoản của mình. Nhận thấy đây không phải khoản tiền thuộc sở hữu của mình, bà đã chủ động trình báo Công an xã Vĩnh Hậu để được hỗ trợ xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hậu hướng dẫn bà Lệ đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) để thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến giao dịch.

Công an xã đồng thời phối hợp với ngân hàng tiến hành tra soát giao dịch, xác minh thông tin tài khoản đã chuyển tiền. Việc kiểm tra nhằm xác định chính xác người gửi, đồng thời bảo đảm quá trình hoàn trả được thực hiện đúng quy định, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc giao dịch nhầm lẫn tiếp theo.

Sau khi xác minh được thông tin chủ tài khoản chuyển nhầm, Công an xã Vĩnh Hậu phối hợp với ngân hàng hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả. Toàn bộ số tiền 40 triệu đồng sau đó được trao trả cho chủ sở hữu.

Việc chủ động trình báo khi nhận được số tiền không thuộc sở hữu của mình của bà Trần Thị Lệ thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm và chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Vĩnh Hậu cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Trước khi xác nhận giao dịch, người chuyển nên kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền để hạn chế sai sót.

Trong trường hợp phát hiện đã chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ tra soát giao dịch. Việc cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch sẽ giúp ngân hàng xác định tài khoản nhận tiền và hỗ trợ các bên xử lý theo quy định.

Đối với người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cơ quan Công an khuyến cáo không tự ý sử dụng số tiền này. Người nhận nên giữ nguyên khoản tiền, đồng thời liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh nguồn tiền và thực hiện hoàn trả cho đúng chủ sở hữu.

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