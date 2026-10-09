Một đêm cuối tháng 11/2014, Céphas Bansah cùng vợ trở về nhà tại thành phố Ludwigshafen, Đức, sau khi tham dự một sự kiện. Họ không ngờ căn nhà của mình vừa bị kẻ trộm đột nhập. Những chiếc tủ bị mở tung, đồ đạc bị lục soát, còn nhiều món đồ quý giá đã biến mất.

Theo đó, những kẻ đột nhập đã trèo qua ban công hoặc cửa sổ ở tầng trên để vào nhà, sau đó phá cửa và lục tung các ngăn tủ. Khi kiểm tra tài sản, ông phát hiện 4 chiếc vương miện bằng vàng, những sợi dây chuyền vàng cùng nhiều món trang sức cổ được truyền lại từ ông bà mình đã bị lấy đi. Giá trị số tài sản bị mất được ước tính vào khoảng 20.000 euro, nhưng với chủ nhân, những món đồ này còn giá trị hơn thế.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát Đức bởi người bị mất đồ có xuất thân đặc biệt. Céphas Bansah với bề ngoài là một thợ sửa xe nhưng thân phận thực tế lại là “Vua” của bộ lạc Hohoe, Tây Phi.

Từ chàng trai Ghana đến ông chủ xưởng sửa chữa ô tô

Céphas Kosi Bansah sinh ngày 22/8/1948 tại Hohoe, Ghana. Ông là cháu của vị vua đứng đầu vùng Gbi Traditional Area Hohoe, thuộc khu vực Volta ở phía đông Ghana.

Năm 1970, khi 22 tuổi, Bansah sang Đức để học nghề cơ khí. Ông theo học tại Ludwigshafen, sau đó tiếp tục đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực máy nông nghiệp và sửa chữa ô tô. Thay vì trở về Ghana sau khi hoàn thành chương trình học, ông quyết định ở lại Đức để phát triển sự nghiệp.

Sau 13 làm việc trong cửa hàng sửa chữa ô tô ở Ludwigshafen, năm 1983, Bansah mở xưởng sửa chữa riêng tại đây. Ban đầu, ông bắt đầu kinh doanh trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, sau đó từng bước tạo dựng uy tín với khách hàng. Trong nhiều năm, xưởng của ông thường có khoảng hai thợ cùng làm việc, đồng thời ông đã đào tạo tổng cộng 14 học viên nghề.

Trong cuộc phỏng vấn với The African Courier năm 2021, ông cho biết muốn tiếp tục học hỏi và chứng minh năng lực chuyên môn của bản thân bằng việc tự mở doanh nghiệp tại Đức. Ông cũng nhấn mạnh sự tôn trọng lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp mình hòa nhập với xã hội sở tại.

Bước ngoặt đưa người thợ máy trở thành vua

Cuộc đời Bansah bước sang một ngã rẽ mới vào năm 1992, sau khi ông nội qua đời. Các bậc trưởng lão trong cộng đồng Ewe đã lựa chọn ông làm vua của Gbi Traditional Area Hohoe, trao cho ông trách nhiệm đối với cộng đồng tại quê nhà.

Theo WELT, Bansah được chấp thuận đảm nhận vai trò này từ Đức, nơi ông đã sinh sống và gây dựng sự nghiệp. Ông duy trì liên lạc với Ghana qua điện thoại, fax và sau này là Internet, đồng thời sử dụng Skype để trao đổi, giải quyết công việc với người dân và các cộng sự. Ban ngày, ông vẫn điều hành xưởng sửa chữa ô tô tại Ludwigshafen. Khi trở về nhà, ông dành thời gian cho các nhiệm vụ của một thủ lĩnh truyền thống.

Theo The African Courier, khi nhận trọng trách, Bansah hiểu rằng trách nhiệm của mình không còn giới hạn trong gia đình mà mở rộng tới đông đảo người dân trong cộng đồng. Dù vậy, ông vẫn chọn ở lại Đức, nơi đã giúp ông xây dựng sự nghiệp và các mối quan hệ cần thiết để vận động nguồn lực hỗ trợ quê hương.

Một vị vua đầy trách nhiệm

Việc tiếp tục làm việc tại Đức giúp Bansah duy trì nguồn lực và mạng lưới quan hệ để triển khai các dự án tại Ghana. Ông tích cực vận động quyên góp cho những chương trình phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo trang The African Courier, ông cùng các cộng sự đã đưa thuốc men về quê nhà từ những năm 1970. Về sau, các hoạt động hỗ trợ được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, nước sạch và cơ sở hạ tầng.

Một trong những dự án được nhắc đến là xây dựng giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt cho các ngôi làng thiếu nước sạch. Bansah cũng vận động nguồn lực xây cầu, trường học và hỗ trợ các cơ sở đào tạo y tế.

Dù đã ngoài 70 tuổi, Bansah vẫn miệt mài với công việc sửa chữa ô tô tại Đức. Với ông, việc trở thành vua không đồng nghĩa với từ bỏ nghề nghiệp hay cuộc sống đã gây dựng ở nước ngoài. Chính công việc tại Đức giúp ông ổn định cuộc sống và có thêm điều kiện hỗ trợ người dân quê nhà.

(Theo The Independent, The African Courier, WELT)