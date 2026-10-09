Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm lan can ban công kín mít? 2 kiểu mới giúp lấy sáng và nhìn nhà thoáng hơn

Trước đây, nhiều gia đình khi xây nhà thường chọn lan can ban công dạng xây đặc bằng gạch, bê tông hoặc kết hợp một phần tường xây khá cao. Cách làm này có những ưu điểm rất rõ ràng: tạo cảm giác chắc chắn, kín đáo, che bớt tầm nhìn từ bên ngoài và cũng phù hợp với kiến trúc của nhiều ngôi nhà. Tuy nhiên, khi ban công ngày càng được tận dụng như một khoảng lấy sáng, trồng cây, ngồi nghỉ hoặc đơn giản là nơi kết nối căn phòng với không gian bên ngoài, cách làm lan can cũng bắt đầu thay đổi. Thay vì xây kín gần như toàn bộ, nhiều gia đình chuyển sang những thiết kế có độ thoáng cao hơn.

Tại sao lan can xây kín đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Ban công nhỏ càng dễ có cảm giác bí

Một mảng xây đặc chạy quanh ban công có thể làm giới hạn tầm nhìn, điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở nhà phố có ban công nhỏ. Đứng từ trong phòng nhìn ra, phần không gian phía trước cũng dễ có cảm giác bị chia cắt.

2. Cản tầm nhìn và có thể ảnh hưởng đến ánh sáng

Mức độ còn phụ thuộc vào chiều cao lan can, hướng nhà cũng như cách bố trí cửa phía trong. Tuy nhiên, so với vật liệu trong suốt hoặc kết cấu có khoảng hở, một mảng tường đặc sẽ che tầm nhìn nhiều hơn và có thể làm giảm lượng ánh sáng đi vào khu vực sát ban công.

3. Ban công ngày nay được sử dụng nhiều hơn

Không ít gia đình đặt cây xanh, bàn ghế nhỏ hoặc đơn giản muốn mở cửa để căn phòng có cảm giác kết nối với bên ngoài. Bởi vậy, lan can giờ không chỉ được nhìn như một hàng rào bảo vệ mà còn ảnh hưởng khá nhiều tới cảm giác rộng - hẹp của cả khu vực ban công.

Lựa chọn 1: Lan can kính an toàn

Đây là một trong những cách dễ tạo cảm giác thoáng nhất. Kính không tạo thành một mảng chắn thị giác lớn, nhờ vậy đứng từ trong nhà vẫn có thể nhìn ra bên ngoài khá trọn vẹn. Với ban công vốn không rộng, sự khác biệt này càng dễ nhận ra. Một ưu điểm khác là ánh sáng không bị một mảng tường đặc che khuất. Nếu phía trong ban công là cửa kính lớn của phòng khách hoặc phòng ngủ, không gian có thể tạo cảm giác liền mạch hơn từ trong ra ngoài. Về hình thức, lan can kính cũng khá dễ kết hợp với nhiều kiểu mặt tiền. Gia đình có thể lựa chọn hệ có trụ, có khung hoặc những giải pháp liên kết khác tùy thiết kế công trình.

Tuy nhiên, đây không phải hạng mục nên lựa chọn chỉ dựa vào việc thấy mẫu nào đẹp. Lan can nằm ở vị trí trên cao nên loại kính an toàn, độ dày, kích thước, hệ khung, phụ kiện liên kết và cách thi công phải phù hợp với công trình và các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Tốt nhất nên để đơn vị có chuyên môn khảo sát và lựa chọn giải pháp phù hợp thay vì tự mua kính về lắp. Kính cũng có một nhược điểm khá thực tế: dấu tay, bụi và vệt nước mưa dễ lộ. Nhà ở khu vực nhiều bụi có thể phải vệ sinh thường xuyên hơn nếu muốn bề mặt kính luôn sạch.

Lựa chọn 2: Lan can kim loại thiết kế thoáng

Nếu không thích một mảng kính lớn, lan can kim loại là lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Thay vì những mẫu cầu kỳ, gia đình có thể sử dụng thiết kế đơn giản với các thanh đứng, tạo khoảng thoáng để ánh sáng và tầm nhìn không bị chắn quá nhiều. Kiểu lan can này cũng có lợi thế là dễ điều chỉnh theo kiến trúc ngôi nhà. Nhà hiện đại có thể chọn các thanh kim loại thẳng, ít chi tiết; những ngôi nhà mang phong cách truyền thống hơn vẫn có thể lựa chọn kiểu dáng phù hợp mà không cần xây kín toàn bộ phần ban công. Ngoài ra, việc bảo trì cũng tương đối trực quan. Trong quá trình sử dụng, gia đình có thể quan sát các vị trí mối nối, lớp sơn bảo vệ hay dấu hiệu ăn mòn để xử lý khi cần. Tất nhiên, loại kim loại, cách xử lý bề mặt và chất lượng thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, nhất là ở vị trí thường xuyên chịu nắng mưa. Điểm quan trọng là chữ thoáng không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý nới rộng khoảng cách giữa các thanh. Chiều cao, khoảng hở và kết cấu của lan can vẫn phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn áp dụng cho công trình.

Có nhất thiết phải bỏ lan can xây kín?

Không. Lan can xây gạch hoặc bê tông vẫn có lợi thế riêng về sự kín đáo, cảm giác chắc chắn và phù hợp với nhiều kiểu nhà. Những ban công cần che bớt tầm nhìn từ đường phố hoặc thường xuyên chịu nắng, mưa tạt cũng có thể có lý do để giữ một phần lan can đặc. Điểm khác biệt là hiện nay gia đình có thêm nhiều lựa chọn. Nếu muốn mở rộng tầm nhìn, lan can kính an toàn là một phương án có thể cân nhắc. Nếu thích kết cấu rõ ràng nhưng vẫn muốn ban công có độ thoáng, lan can kim loại lại có lợi thế riêng. Thậm chí, tùy kiến trúc, gia chủ có thể kết hợp phần xây đặc với phần thoáng thay vì nhất thiết phải chọn hoàn toàn một kiểu.

Nhà có trẻ nhỏ, đừng chỉ chọn lan can vì đẹp

Đây mới là điều cần đặc biệt lưu ý dù gia đình chọn kính, kim loại hay tiếp tục sử dụng lan can xây kín. Ban công là khu vực trên cao nên yếu tố bảo vệ con người phải được đặt trước chuyện đẹp hay thoáng. Với công trình có trẻ nhỏ sử dụng, lan can cần được thiết kế để hạn chế khả năng trẻ trèo qua. Những thanh ngang hoặc chi tiết vô tình tạo thành chỗ đặt chân, bám tay để leo lên vì thế cần đặc biệt lưu ý. Khoảng hở và chiều cao lan can cũng phải đáp ứng quy định, tiêu chuẩn áp dụng cho loại công trình cụ thể, không nên tự áng chừng theo một mẫu đẹp trên mạng. Không chỉ thiết kế ban đầu, cách sử dụng ban công sau đó cũng rất quan trọng. Một chiếc ghế, bàn thấp, thùng đồ hay chậu cây lớn kê sát lan can có thể vô tình trở thành điểm kê để trẻ trèo lên. Vì vậy, nhà có trẻ nhỏ nên tránh bố trí những vật có thể leo trèo sát khu vực này và vẫn cần giám sát trẻ khi ra ban công.

Cuối cùng, lan can dù chắc chắn lúc mới làm cũng không phải hạng mục có thể bỏ mặc nhiều năm. Nếu xuất hiện tình trạng rung lắc, mối nối lỏng, kim loại ăn mòn, kính nứt hoặc phụ kiện bất thường, gia đình nên kiểm tra và xử lý sớm. Ban công có thể thoáng hơn, đẹp hơn, nhưng an toàn vẫn phải là điều kiện đầu tiên của mọi lựa chọn.