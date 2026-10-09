Đúng hôm qua - 8/10, Việt Nam cùng 1 nước láng giềng khởi công xây dựng trường đại học 50ha, quy mô 4.000 người học

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, chiều 8/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức.

Hai Thủ tướng dự lễ khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào cho các thế hệ tương lai.

Trước đó, hai Thủ tướng đã chứng kiến lãnh đạo hai cơ quan trao đổi Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về dự án này.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết chủ trương thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào là kết quả của sự thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, được xác định tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc; là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và hợp tác giáo dục, đào tạo nói riêng cho giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Chính phủ Lào đã giao khu đất 50 ha tại Thủ đô Vientiane để xây dựng trường. Lễ khởi động ghi dấu mốc quan trọng, mở đầu cho hành trình xây dựng, thành lập một trường đại học hiện đại, chất lượng cao cho Lào. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cam kết sẽ cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ hai nước và sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các bộ ngành hai nước, Bộ trưởng tin tưởng với dự án này, một trường đại học hiện đại sẽ sớm hình thành, "nơi sẽ vang lên tiếng Lào, tiếng Việt của những thế hệ học sinh, sinh viên cùng chung khát vọng dựng xây quê hương, vun đắp và trao truyền tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc cho muôn đời sau".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam được hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm và không ngừng tăng cường trong suốt thời kỳ lịch sử. Trong mối quan hệ đặc biệt này, hợp tác về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực luôn là trụ cột quan trọng, là lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho phát triển nguồn nhân lực của hai nước.

Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào -Việt Nam là một dự án biểu tượng cho tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Thời gian qua, Bộ Giáo dục của hai nước đã tích cực triển khai các công việc khảo sát, nghiên cứu, xây dựng đề án, thảo luận nội dung Hiệp định để trình Chính phủ hai nước.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek khẳng định, việc thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ là việc xây dựng cơ sở giáo dục đại học có chất lượng cho Lào, mà còn là xây dựng cầu nối lâu dài giữa các viện giáo dục, các cơ sở giáo dục của hai nước.

Theo đồng chí, vị trí xây dựng trường là tâm điểm nổi bật trong quy hoạch phát triển đô thị của Thủ đô, nằm sát với Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Trường sẽ trở thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại và quy mô đào tạo giai đoạn đầu khoảng 4.000 người (trong đó có 500 học sinh cấp trung học phổ thông và 3.500 sinh viên đại học và sau đại học), có thể đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Lào, ưu tiên đào tạo ngành Lào có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh; đồng thời, cũng trở thành đầu mối hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt Chính phủ Lào gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự quan tâm, sự giúp đỡ quý báu, đóng góp trong xây dựng dự án quan trọng và có ý nghĩa lịch sử này, đồng chí Thongsalith Mangnomek cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án đảm bảo được chất lượng, hoàn thành theo thời hạn.

Đồng chí Thongsalith Mangnomek và đồng chí Hoàng Minh Sơn cùng chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ



