Chân dung 9 người Việt vào nhóm 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

Nhà xuất bản Elsevier cùng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford vừa công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Dữ liệu được xây dựng trên cơ sở Scopus, cập nhật hồ sơ tác giả đến ngày 1/8/2026 và số liệu trích dẫn đến hết năm 2025.

Bảng xếp hạng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhà khoa học thông qua các chỉ số trích dẫn, trong đó có chỉ số h, chỉ số hm và vai trò tác giả trong các công trình nghiên cứu. Kết quả được chia thành hai danh sách là ảnh hưởng trong một năm và thành tựu trọn đời.

Trong nhóm 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng trong một năm, có 9 nhà khoa học là người Việt đang công tác trong nước được liệt vào danh sách. Dẫn đầu danh sách là PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, đứng thứ 647 thế giới.

Xếp sau là TS Trần Nguyễn Hải, Đại học Duy Tân, ở vị trí 2.629; TS Dương Công Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, đứng thứ 3.144. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về GS Võ Xuân Vinh, TS Lê Thanh Tiệp và TS Nguyễn Phúc Cảnh, đều đang công tác tại Đại học Kinh tế TP.HCM, với thứ hạng lần lượt là 3.597, 4.356 và 5.003.

Đại học Duy Tân tiếp tục có thêm một đại diện là TS Hoàng Nhật Đức, đứng thứ 5.151 thế giới. TS Phạm Thái Bình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, xếp thứ 5.427, trong khi GS Trần Xuân Bách, Đại học Quốc gia Hà Nội, đứng thứ 5.728.

Trong nhóm 10.000 nhà khoa học đứng đầu thế giới, Việt Nam có 9 người đang công tác trong nước

Như vậy, trong 9 nhà khoa học Việt Nam thuộc nhóm 10.000 người đứng đầu, Đại học Kinh tế TP.HCM có 3 đại diện, Đại học Duy Tân có 2 người. Các đại diện còn lại đến từ Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ở phạm vi rộng hơn, bảng xếp hạng ghi nhận 75 nhà khoa học Việt Nam trong nhóm 100.000 người có ảnh hưởng khoa học nổi bật, tăng 2 người so với năm 2025.

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