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Khởi tố Đặng Thị Phương Thảo SN 1991 liên quan khoản vay 500 triệu đồng

| | Sống

Trong khoảng 10 ngày, Thảo đã 03 lần cho Đ.T.T.H, vay tiền, với tổng số tiền 500.000.000 đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 8/10/2026 cho biết, ngày 05/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Phương Thảo, sinh năm 1991, thường trú tại xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội (hiện đang tạm trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện Thảo có biểu hiện nghi vấn hoạt động “cho vay lãi nặng”, Công an phường Mỹ Hào đã tiến hành xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 30/4/2026 đến ngày 08/5/2026, Thảo đã 03 lần cho Đ.T.T.H, sinh năm 1988, trú tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội vay tiền, với tổng số tiền 500.000.000 đồng và mức lãi suất 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương đương 109,5%/năm, gấp 5,475 lần mức lãi suất được pháp luật dân sự cho phép.

Đặng Thị Phương Thảo - Ảnh: Công an Hưng Yên

Tiếp đó, từ ngày 30/5/2026 đến ngày 01/7/2026, Thảo đã thu của H. tổng số tiền lãi là 56.400.000 đồng; căn cứ các quy định của pháp luật, Công an phường Mỹ Hào xác định số tiền Thảo thu lợi bất chính là 46.098.630 đồng.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Thảo, Công an phường Mỹ Hào đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
cho vay

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