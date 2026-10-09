Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lực lượng An ninh xác minh chiếc ví đen chứa 19.000.000 đồng cùng thẻ ngân hàng, giấy tờ tại sảnh ga đến quốc nội sân bay Phú Bài

| | Sống

Lực lượng An ninh xác minh chiếc ví đen chứa 19.000.000 đồng cùng thẻ ngân hàng, giấy tờ tại sảnh ga đến quốc nội sân bay Phú Bài

Một chiếc ví bị bỏ quên tại khu vực sảnh ga đến quốc nội, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đã được lực lượng an ninh hàng không xác minh và trao trả cho chủ nhân.

Theo Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh - Công an Thành phố Huế, vào lúc 23h45 ngày 7/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế), lực lượng An ninh hàng không phát hiện một chiếc ví cầm tay màu đen bị hành khách bỏ quên tại khu vực sảnh ga đến quốc nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ngân hàng mang tên N.V.H, khoảng 19 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân.

Trước giá trị tài sản và tầm quan trọng của các giấy tờ bên trong, lực lượng An ninh hàng không đã tiến hành xác minh thông tin, đồng thời liên hệ với hành khách để thực hiện việc trao trả.

Đến ngày 8/10/2026, ông N.V.H, chủ sở hữu chiếc ví, đã đến liên hệ nhận lại tài sản. Sau khi kiểm tra, xác minh và đối chiếu thông tin theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản bên trong cho chủ nhân.

Nhận lại tài sản, ông N.V.H bày tỏ sự vui mừng, cảm kích và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không đã tận tình hỗ trợ.

Sự việc là một hành động đẹp tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, góp phần lan tỏa hình ảnh tận tụy, trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay. Trong môi trường hàng không, nơi lượng hành khách và hành lý luân chuyển liên tục, việc kịp thời phát hiện, xác minh và trao trả tài sản thất lạc có ý nghĩa thiết thực đối với hành khách.

Ông N.V.H gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không tại sân bay

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc cũng thể hiện tinh thần “Ba Nhất” của cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Huế: tận tâm nhất với công việc, trách nhiệm nhất với nhân dân và hiệu quả nhất trong từng nhiệm vụ được giao.

Một việc làm giản dị nhưng thiết thực như vậy góp phần củng cố niềm tin của người dân, đồng thời hướng tới xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài an toàn, thông minh và thân thiện.

Lực lượng An ninh xác minh chiếc ví đen chứa 19.000.000 đồng cùng thẻ ngân hàng, giấy tờ tại sảnh ga đến quốc nội sân bay Phú Bài - Ảnh 3.Hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài lưu ý: Từ bây giờ, ai cũng có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa vào sử dụng hệ thống phòng tắm miễn phí tại nhà ga quốc tế T2.

Theo Minh Ánh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng hôm qua - 8/10, Việt Nam cùng 1 nước láng giềng khởi công xây dựng trường đại học 50ha, quy mô 4.000 người học

Đúng hôm qua - 8/10, Việt Nam cùng 1 nước láng giềng khởi công xây dựng trường đại học 50ha, quy mô 4.000 người học Nổi bật

35 xe huyndai county 29 chỗ được thiếu gia, Phó TGĐ sinh năm 1998 bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng kéo dài 500 ngày đêm

35 xe huyndai county 29 chỗ được thiếu gia, Phó TGĐ sinh năm 1998 bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng kéo dài 500 ngày đêm Nổi bật

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây húng chanh

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây húng chanh

11:00 , 09/10/2026
Tại sao thuê nhà, phòng trọ phải trả tiền cọc?

Tại sao thuê nhà, phòng trọ phải trả tiền cọc?

10:45 , 09/10/2026
Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua gần 200 chỗ đỗ xe ở khu dân cư, hàng xóm bức xúc kiện ra tòa

Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua gần 200 chỗ đỗ xe ở khu dân cư, hàng xóm bức xúc kiện ra tòa

10:33 , 09/10/2026
5 sai lầm tai hại khi uống nước từ máy lọc nước ngang "nuốt bệnh vào thân"

5 sai lầm tai hại khi uống nước từ máy lọc nước ngang "nuốt bệnh vào thân"

10:19 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên