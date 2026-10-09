Lực lượng An ninh xác minh chiếc ví đen chứa 19.000.000 đồng cùng thẻ ngân hàng, giấy tờ tại sảnh ga đến quốc nội sân bay Phú Bài

Theo Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh - Công an Thành phố Huế, vào lúc 23h45 ngày 7/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế), lực lượng An ninh hàng không phát hiện một chiếc ví cầm tay màu đen bị hành khách bỏ quên tại khu vực sảnh ga đến quốc nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ngân hàng mang tên N.V.H, khoảng 19 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân.

Trước giá trị tài sản và tầm quan trọng của các giấy tờ bên trong, lực lượng An ninh hàng không đã tiến hành xác minh thông tin, đồng thời liên hệ với hành khách để thực hiện việc trao trả.

Đến ngày 8/10/2026, ông N.V.H, chủ sở hữu chiếc ví, đã đến liên hệ nhận lại tài sản. Sau khi kiểm tra, xác minh và đối chiếu thông tin theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản bên trong cho chủ nhân.

Nhận lại tài sản, ông N.V.H bày tỏ sự vui mừng, cảm kích và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không đã tận tình hỗ trợ.

Sự việc là một hành động đẹp tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, góp phần lan tỏa hình ảnh tận tụy, trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay. Trong môi trường hàng không, nơi lượng hành khách và hành lý luân chuyển liên tục, việc kịp thời phát hiện, xác minh và trao trả tài sản thất lạc có ý nghĩa thiết thực đối với hành khách.

Ông N.V.H gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không tại sân bay

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc cũng thể hiện tinh thần “Ba Nhất” của cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Huế: tận tâm nhất với công việc, trách nhiệm nhất với nhân dân và hiệu quả nhất trong từng nhiệm vụ được giao.

Một việc làm giản dị nhưng thiết thực như vậy góp phần củng cố niềm tin của người dân, đồng thời hướng tới xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài an toàn, thông minh và thân thiện.