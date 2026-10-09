Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài lưu ý: Từ bây giờ, ai cũng có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này

| | Lifestyle

Hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài lưu ý: Từ bây giờ, ai cũng có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa vào sử dụng hệ thống phòng tắm miễn phí tại nhà ga quốc tế T2.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa bổ sung một tiện ích mới phục vụ hành khách là hệ thống phòng tắm miễn phí tại khu vực cách ly của Nhà ga hành khách quốc tế T2. Đây là một trong những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm thuận tiện và thoải mái hơn cho hành khách trước mỗi chuyến bay. 

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống phòng tắm đã hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng tại nhà ga T2. Các phòng tắm được bố trí bên trong khu vực nhà vệ sinh ở hai cánh Đông và Tây, với phòng riêng dành cho nam và nữ.

Hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài lưu ý: Từ bây giờ, ai cũng có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này - Ảnh 1.

Hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài lưu ý: Từ bây giờ, ai cũng có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này - Ảnh 2.

Không gian được thiết kế theo dạng tắm đứng, có diện tích nhỏ gọn, bảo đảm sự riêng tư và sạch sẽ. Tiện ích này được kỳ vọng giúp hành khách vệ sinh cá nhân, làm mới tinh thần trước những chuyến bay dài, đặc biệt hữu ích với những người cần di chuyển liên tục hoặc có thời gian chờ nối chuyến.

Đáng chú ý, hành khách có thể sử dụng phòng tắm mà không mất phí. Tại khu vực hành lang và các luồng di chuyển của hành khách bên ngoài phòng tắm, hệ thống camera giám sát an ninh được bố trí và hoạt động 24/7.

Hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài lưu ý: Từ bây giờ, ai cũng có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này - Ảnh 3.

 

Việc bổ sung phòng tắm miễn phí mang đến thêm lựa chọn tiện ích cho hành khách tại nhà ga quốc tế, bên cạnh các dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và sinh hoạt trước chuyến bay.

Không dừng lại ở nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng tắm tại Nhà ga hành khách quốc nội T1. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, tiện ích này dự kiến được đưa vào sử dụng tại các khu vực sảnh A, sảnh B và sảnh E.

Việc mở rộng hệ thống phòng tắm cho thấy định hướng cải thiện trải nghiệm hành khách tại cả hai nhà ga, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ trong quá trình làm thủ tục và chờ khởi hành.

Trong bối cảnh chất lượng dịch vụ tại sân bay ngày càng được chú trọng, những tiện ích thiết thực như phòng tắm miễn phí có thể góp phần nâng cao sự thuận tiện cho hành khách, nhất là với những người phải trải qua hành trình dài hoặc dành nhiều thời gian tại sân bay.

Hành khách có kế hoạch khởi hành từ Nội Bài có thể lưu ý vị trí phòng tắm tại khu vực cách ly nhà ga quốc tế T2 để chủ động sử dụng khi cần. Với kế hoạch tiếp tục triển khai tại nhà ga quốc nội T1 trong những tháng cuối năm 2026, hệ thống tiện ích này dự kiến sẽ phục vụ thêm nhiều nhóm hành khách trong thời gian tới.

Ảnh: Noibai International Airport

Hành khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài lưu ý: Từ bây giờ, ai cũng có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này - Ảnh 4.Sun World Ha Nam tạm ngừng hoạt động phục vụ bảo trì từ ngày 12/10

Nhằm mục đích bảo dưỡng định kỳ và nâng cấp hệ thống để mang đến những trải nghiệm chất lượng nhất cho du khách, công viên nước Sun World Ha Nam sẽ chính thức tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/10/2026.

Minh Ánh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có ngọn núi cao chỉ hơn 10 m, được hình thành từ núi lửa cổ: Nằm biệt lập trên ốc đảo 240 hộ dân sinh sống, xuất hiện trong đề án du lịch sinh thái 1.600 tỷ đồng của địa phương

Việt Nam có ngọn núi cao chỉ hơn 10 m, được hình thành từ núi lửa cổ: Nằm biệt lập trên ốc đảo 240 hộ dân sinh sống, xuất hiện trong đề án du lịch sinh thái 1.600 tỷ đồng của địa phương Nổi bật

Việt Nam đang làm 1 công trình "cao nhất thế giới" suốt 10 năm, dự kiến chỉ ít tháng nữa sẽ hoàn thành

Việt Nam đang làm 1 công trình "cao nhất thế giới" suốt 10 năm, dự kiến chỉ ít tháng nữa sẽ hoàn thành Nổi bật

Mẹ dặn không được đi theo người lạ, khách Tây ở Việt Nam “phá lệ” vì một lời rủ rê: Đi cho sóc ăn không?

Mẹ dặn không được đi theo người lạ, khách Tây ở Việt Nam “phá lệ” vì một lời rủ rê: Đi cho sóc ăn không?

10:48 , 09/10/2026
Nam diễn viên đi rửa chén mướn giờ thành chủ tịch công ty thực phẩm, tài sản trăm tỷ vẫn đi hát hội chợ nhận cát-xê vài triệu đồng

Nam diễn viên đi rửa chén mướn giờ thành chủ tịch công ty thực phẩm, tài sản trăm tỷ vẫn đi hát hội chợ nhận cát-xê vài triệu đồng

10:45 , 09/10/2026
Con trai ông Phạm Nhật Vượng đang tuyển gấp nhân sự mới, công việc liên quan nhiều tới sản phẩm của công ty, ưu tiên người biết "nghe - nói - đọc - viết", mức lương gây tò mò

Con trai ông Phạm Nhật Vượng đang tuyển gấp nhân sự mới, công việc liên quan nhiều tới sản phẩm của công ty, ưu tiên người biết "nghe - nói - đọc - viết", mức lương gây tò mò

10:27 , 09/10/2026
3 nhóc tỳ nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh ra đã ngậm thìa vàng, visual đẹp như thiên thần

3 nhóc tỳ nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh ra đã ngậm thìa vàng, visual đẹp như thiên thần

10:26 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên