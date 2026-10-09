3 nhóc tỳ nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh ra đã ngậm thìa vàng, visual đẹp như thiên thần

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đăng tải ảnh cưới với chồng doanh nhân, kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Người đẹp nhận được nhiều lời chúc mừng hạnh phúc. Sau 9 năm hôn nhân, vợ chồng nàng hậu đã có với nhau 3 nhóc tỳ xinh xắn, đẹp như thiên thần.

Ba người con của Hoa hậu Đặng Thu Thảo được ví như những nhóc tỳ “ngậm thìa vàng”, khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện và nền tảng đáng ngưỡng mộ.

Mẹ là Hoa hậu, bố là tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn, vì thế các con dường như đã “sinh ra ở vạch đích”, được hưởng cuộc sống đủ đầy và lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ.

Năm 2018, Đặng Thu Thảo và ông xã đón con gái đầu lòng Sophie. Hai năm sau, gia đình tiếp tục chào đón cậu con trai Liam. Đến tháng 10/2024, nàng hậu hạnh phúc thông báo gia đình có thêm một thành viên mới, khiến tổ ấm càng thêm đủ đầy.

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo dần rời xa ánh đèn showbiz, dành phần lớn thời gian vun vén gia đình và chăm sóc chồng con.

Gần đây nhất, cô chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cô bên con gái Sophia và con trai Liam. Lên 8 tuổi, cô bé Sophia sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thuần thừa hưởng từ mẹ. Trong khi đó, bé Liam cũng điển trai, khôi ngô, được dự báo sẽ là hot boy trong tương lai.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi chia sẻ hình ảnh vợ chồng bên 2 con.

Đặng Thu Thảo vẫn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, dịu dàng cùng thần thái thanh lịch đặc trưng. Đặc biệt, cô thường dành những lời đầy tự hào khi nhắc về các con.

Sophie - con gái lớn - được mẹ nhận xét là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nói lời cảm ơn và chủ động phụ giúp bố mẹ chăm sóc cây cối.

Trong khi đó, Liam lại là cậu bé tình cảm, luôn quan tâm đến chị gái. Ngay cả những món quà nhỏ được nhận ở lớp, cậu bé cũng biết giữ lại để dành phần cho chị.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên 3 nhóc tỳ đáng yêu, xinh xắn.

Những câu chuyện giản dị về các con phần nào cho thấy cách Đặng Thu Thảo và ông xã nuôi dạy con bằng sự yêu thương, quan tâm và sẻ chia. Với nàng hậu, tổ ấm nhỏ và những khoảnh khắc bình dị bên gia đình dường như chính là điều cô trân trọng nhất ở hiện tại.

Năm 2024, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lần đầu chia sẻ hình ảnh con gái thứ ba, chính thức xác nhận gia đình đã đón thêm một thành viên nhỏ. Trước đó, nàng hậu khá kín tiếng về chuyện đời tư và không tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến em bé.

Hình ảnh hiếm hoi của 3 bé nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Trong khoảnh khắc chào đón con gái út, Đặng Thu Thảo dành những lời đầy yêu thương cho thiên thần nhỏ. Cô hạnh phúc cho biết từ khi em bé xuất hiện, không khí gia đình trở nên vui vẻ, rộn ràng hơn.

Nàng hậu cũng thích thú nhận xét con gái có nhiều nét giống cả chị gái lẫn anh trai, khiến cô càng thêm yêu thương và trân quý thành viên mới của gia đình.



