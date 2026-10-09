Tọa độ ngắm mùa thu Hà Nội đẹp như thơ, loạt khung gương lấp lánh khiến dân tình xuýt xoa “đẹp hơn tưởng tượng”
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Theo Phạm Trang 09-10-2026 - 09:44 AM |
Lifestyle
Giữa không gian xanh ven hồ Gươm, những khung gương lớn phản chiếu mặt hồ, hàng cây và bầu trời Hà Nội. Nhiều người dân, du khách thích thú dừng lại chụp ảnh, khám phá những góc nhìn khác của Hà Nội trong những ngày thu.
Tại khu vực vườn hoa và đường đi dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), dọc phố Lê Thái Tổ, không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đã được đưa vào trưng bày
Điểm khiến nhiều người chú ý là hệ thống khung gương được bố trí dọc tuyến cầu cạn
Những mảng gương phản chiếu cảnh vật xung quanh, từ mặt hồ, vườn hoa, hàng cây đến dòng người đi dạo, tạo nên những khung hình khác lạ ngay giữa không gian quen thuộc của hồ Gươm.
Nhiều bạn trẻ dừng lại trước các khung gương, thử tìm góc đứng phù hợp để đưa cả bản thân và cảnh hồ vào cùng một khung hình
Không ít du khách tranh thủ ghi lại những bức ảnh đầu tiên khi công trình hoàn thiện
Có người đứng trước gương, có người chọn góc chụp từ bên hông để lấy cả mặt hồ và tuyến cây phía sau
Bạn Hà cho biết đã đọc thông tin về sự kiện trước khi đến hồ Gươm. “Lúc vừa đến đây, em đã thấy rất thích. Vì hôm trước em có đọc báo về sự kiện này rồi nên khi đến đây em thấy đẹp hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều, y như ảnh mô phỏng. Em rất hào hứng và mong sớm hoàn thiện”, Hà chia sẻ “Em thấy những khung gương rất lấp lánh, màu ảnh trên máy của em cũng rất tuyệt”
Với mỗi vị trí, hình ảnh phản chiếu lại mang một dáng vẻ khác nhau, đặc biệt khi ánh nắng mùa thu chiếu qua những tán cây ven hồ
Nhiều người tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm đẹp về Hà Nội
Không gian mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đang đi dạo quanh hồ
Bên cạnh hệ thống gương, tuyến cầu cạn được dựng bằng khung thép và ván gỗ, nâng nhẹ khỏi mặt đất và chạy qua khu vực cây xanh ven hồ. Cấu trúc này tạo thành một tuyến đi bộ giữa thảm cỏ và tầng cây thấp. Các tấm ván gỗ chạy dọc tuyến cầu, trong khi hệ thống đèn LED được bố trí men theo mặt sàn. Khi lên đèn, tuyến đi bộ được kỳ vọng tạo thêm một diện mạo khác cho khu vực vào buổi tối.
Phía dưới cầu, cây xanh và hoa được trồng xen kẽ, tạo thành những mảng màu giữa tuyến đi bộ và mặt hồ
Giữa nhịp sống quen thuộc của khu vực trung tâm Hà Nội, những khung gương tạo thêm một cách nhìn khác về cảnh quan hồ Gươm
Công nhân vẫn liên tục làm việc, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của công trình.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, “Dải lụa ký ức” được triển khai nhằm tạo thêm điểm nhấn cảnh quan, đồng thời mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới tại khu vực hồ Hoàn Kiếm
Không gian nghệ thuật dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12
Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước
Sau khi chương trình kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả khu vực bờ hồ về trạng thái ban đầu
Trong những ngày Hà Nội vào thu, những khung gương bên hồ Gươm đang tạo nên một điểm dừng chân mới
Qua từng mảng phản chiếu, mặt hồ, hàng cây và những người đang dạo bước hiện lên trong những khung hình khác nhau, khiến một không gian vốn quen thuộc trở nên đặc biệt hơn dưới nắng thu vàng Hà Nội
Theo Phạm Trang
Đời sống & Pháp luật
Theo
Đời sống & Pháp luật
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