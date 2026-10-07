Tin vui: Hà Nội thêm điểm bắn pháo hoa đêm 10/10, gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật cùng rực sáng

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đó, thành phố bổ sung thêm một điểm bắn tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Sun Group tài trợ cho trận địa này gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15, đồng thời với hai điểm bắn tại Hồ Gươm và Hồ Tây.

Ngoài Hồ Gươm, Hồ Tây, Hà Nội thêm điểm bắn pháo hoa thứ ba dịp 10/10 (Ảnh: Sun Group)

Là điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện, trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước. Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, biến không gian di sản quanh Hồ Gươm thành sân khấu ánh sáng kết nối quá khứ với hiện tại.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.

Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (Ảnh: Sun Group)

Tính chung cả ba trận địa, Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại. Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trước đó, Sun Group đã tài trợ màn pháo hoa tầm cao chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Với gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại, đây là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.