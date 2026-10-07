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Toàn cảnh dự án hồ Liên Mạc 1 gần 800 tỷ đồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Trên công trường, nhiều loại máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục nhằm bảo đảm kế hoạch đề ra.

Dự án có diện tích mặt hồ khoảng 13ha, tổng mức đầu tư khoảng 780 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Tập đoàn Vingroup.

Theo thông tin từ UBND phường Thượng Cát, dự án có diện tích thu hồi hơn 18ha và đến nay đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Mặt bằng đã được bàn giao cho Ban Quản lý để triển khai thi công. Phạm vi, ranh giới giải phóng mặt bằng dự án cũng được phường công khai tại khu vực phía trước cửa dự án.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, đến nay dự án đạt khoảng 15% khối lượng. Các hạng mục đang được tập trung triển khai gồm đào, vận chuyển đất cấp II; thi công cừ SW; thi công kênh tiêu chính và các cấu kiện đúc sẵn.

Sau khi có mặt bằng sạch, công trường đang được tổ chức thi công với nhiều mũi.

Nhiều máy móc được huy động phục vụ san gạt mặt bằng, đào và vận chuyển đất.

Nhà thầu đang tiếp tục bổ sung thiết bị, đồng thời xin cấp phép làn xanh để tăng khả năng vận chuyển, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công cũng tổ chức tăng cường nhân lực, bố trí các đội làm việc theo phương án 3 ca, 4 kíp. Việc đẩy nhanh tiến độ được thực hiện song song với yêu cầu kiểm soát chất lượng, khối lượng, bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch.

Nhiều máy móc được huy động để san gạt mặt bằng.

Theo thiết kế, khu vực xung quanh hồ sẽ được bố trí đường dạo, hệ thống chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Bên cạnh chức năng điều tiết nước, hồ Liên Mạc 1 được kỳ vọng bổ sung không gian xanh, cải thiện cảnh quan và góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống tại khu vực.

Sau khi hoàn thành, hồ Liên Mạc 1 sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước của thành phố. Công trình được kỳ vọng tăng khả năng trữ, điều tiết nước, nâng cao năng lực tiêu thoát, qua đó góp phần giảm ngập úng, hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo dựng không gian sinh thái xanh cho khu vực.

Theo Duy Khánh

Hà Nội Mới

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