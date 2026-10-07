Toàn cảnh dự án hồ Liên Mạc 1 gần 800 tỷ đồng

Theo thông tin từ UBND phường Thượng Cát, dự án có diện tích thu hồi hơn 18ha và đến nay đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Mặt bằng đã được bàn giao cho Ban Quản lý để triển khai thi công. Phạm vi, ranh giới giải phóng mặt bằng dự án cũng được phường công khai tại khu vực phía trước cửa dự án.