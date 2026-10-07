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Người dân tại một phường ở Hà Nội mang sổ đỏ đến nhận tiền đền bù đất của tuyến đường 6 tỷ USD đi qua loạt đại đô thị và sân vận động lớn nhất thế giới

| | Bất động sản

Các hộ dân thực hiện quy trình nhận tiền bồi thường. (Ảnh: ND - Hà Nội Mới)

Các hộ dân thực hiện quy trình nhận tiền bồi thường. (Ảnh: ND - Hà Nội Mới)

Một hộ dân của phường Phương Liệt (Hà Nội) được đền bù cao nhất lên tới 21 tỷ đồng.

Chiều ngày 6/10, UBND phường Phương Liệt tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 11 hộ gia đình có nhà, đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, theo Báo Hà Nội Mới.

Theo phương án được phê duyệt, đợt 1, UBND phường Phương Liệt thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 132,7 tỷ đồng cho 11 hộ dân. Trong đó, hộ nhận đền bù cao nhất trong đợt 1 là hơn 21 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/9, Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Phương Liệt ban hành thông báo về việc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công tác GPMB Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, địa bàn phường Phương Liệt.

Hiện, các xã, phường mà dự án trục không gian quốc lộ 1A đi qua đang khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ được khởi công vào ngày 19/5. Dự án có tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ. Theo phương án được xác định, tuyến đi qua 18 phường, xã của Hà Nội .

Đây là tuyến đường cấp đô thị, thuộc loại trục chính đô thị. Mặt cắt ngang rộng tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và đường gom hai bên, mỗi bên 3 làn xe, cùng hệ thống dải phân cách và vỉa hè. Tuyến có tốc độ thiết kế 80km/h.

Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị và không gian phát triển lớn ở phía Nam Thủ đô như Ocean Park, dự án của Trump Organization, Đô thị Phú Xuyên và Sun Urban City...

Đáng chú ý, dự án này sẽ đi qua Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.170 ha ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô với điểm nhấn trọng tâm là Sân vận động VinFast - Trống Đồng với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Sân vận động này được định hướng là sân vận động có quy mô hàng đầu và sức chứa thuộc diện lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Ngọc Lan

Việt Nam hàng ngày

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