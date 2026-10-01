Ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm bất động sản kiểu "nhà ở chữa lành", "lối sống tỉnh thức": Đang xây KĐT "Thành phố Cà phê" hơn 45ha, vừa có thêm 2 công trình mới

Làm bất động sản kiểu của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ

Thành phố Cà phê là dự án bất động sản đầu tay của nhà sáng lập Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ, được khởi công từ tháng 1/2017, với quy mô quy hoạch 45,45 ha tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điểm khác biệt trong cách Trung Nguyên Legend định vị dự án là khái niệm "bất động sản chữa lành", gắn không gian sống với sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và tri thức. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, dự án có mật độ xây dựng khoảng 27%, hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước.

Các loại vật liệu xây dựng ở Thành phố Cà phê cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Hầu hết các công trình tiện ích đều được xây dựng từ các loại vật liệu tự nhiên như: gỗ, gạch không nung… và đặc biệt là đá bazan bản địa. Hình thành từ nham thạch núi lửa hàng triệu năm trước, đá bazan có đặc tính cách âm, không thấm nước, hoàn toàn không chịu tác động của bất kỳ điều kiện thời tiết nào và làm ấm về mùa đông và mát về mùa hè.

Vị trí Khu đô thị Thành phố Cà phê.

Về sản phẩm bất động sản, dự án có 2 dòng chính là nhà liền kề Tesla và nhà phố thương mại Cantata. Trong đó, phân khu Tesla được quy hoạch gồm 320 căn nhà liền kề, diện tích mỗi căn từ 105 đến 165 m². Các căn nhà được giới thiệu với 5 phong cách thiết kế gồm Hiện đại, Luxury, Vintage, Indochine và Zen. Trung Nguyên Legend đã khởi công xây dựng các công trình thuộc phân khu này trong tháng 6/2026.

Bên cạnh nhà liền kề, khu phố thương mại Cantata có tổng cộng 232 căn, diện tích từ 110 đến 160 m², nằm dọc trục đường chính của dự án. Dòng sản phẩm này được định hướng kết hợp chức năng ở với kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Có bảo tàng cà phê, khu cưỡi ngựa và tổ hợp khách sạn 5 sao

Một trong những công trình nổi bật nhất tại Thành phố Cà phê là Bảo tàng Thế giới Cà phê, được xây dựng gắn với định hướng quảng bá văn hóa cà phê và phát triển Buôn Ma Thuột thành điểm đến của ngành cà phê.

Bảo tàng Thế giới Cà phê thuộc khu đô thị Thành phố Cà phê, đã trở thành một công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam.

Ngoài bảo tàng, khu đô thị còn có Trung tâm Văn hóa Ẩm thực 3 miền, không gian Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend, vườn Zen và tổ hợp thể thao gồm gym, yoga, bắn cung, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập và sân golf 3D. Những công trình này tạo nên hệ tiện ích phục vụ cả cư dân và khách tham quan.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống giáo dục được đưa vào quy hoạch. Ngày 3/10/2026, Trung Nguyên Legend khánh thành Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại khu đô thị. Hai trường có tổng quy mô khoảng 1.200 học sinh, bắt đầu tuyển sinh niên khóa 2026-2027.

Ngoài nhà ở và tiện ích dành cho cư dân, Thành phố Cà phê còn phát triển Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique. Công trình được cất nóc ngày 25/2/2025, sau hơn 1 năm thi công.

Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique cất nóc ngày 25/2/2025.

Theo thông tin do Trung Nguyên Legend công bố, với tổng diện tích gần 6.500 m2, mật độ phủ xanh hơn 46%, tổ hợp The Coffee Boutique có 9 tầng, 139 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng Trung tâm hội nghị lớn nhất vùng có sức chứa trên 1.000 người, và nhiều tiện ích đẳng cấp như: hồ bơi công nghệ muối khoáng, Coffee Spa, nhà hàng đặc sản, không gian cà phê Trung Nguyên Legend, vườn Thiền – Yoga, Gym,… Trong đó, "Khu vườn tỉnh thức" là không gian xanh nằm ở trung tâm tổ hợp, được thiết kế bởi thiền sư nổi tiếng người Nhật Shunmyō Masuno, sẽ là điểm nhấn đặc biệt, tạo dấu ấn riêng của The Coffee Boutique, tạo sự kết nối, đem đến an nhiên và cân bằng trong tâm hồn con người.

Giai đoạn 1 đạt 95% tiến độ, giai đoạn 2 còn chờ thủ tục

Bên cạnh các công trình đã hình thành và những hạng mục đang triển khai, tiến độ thực hiện dự án là vấn đề cần chú ý.

Theo thông tin Trung Nguyên Legend công bố sau buổi khảo sát của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ngày 12/4/2026, giai đoạn 1 của Thành phố Cà phê đã hoàn thành khoảng 95%. Phạm vi đất được Nhà nước giao và cho thuê để thực hiện giai đoạn này là 19,8 ha, nhỏ hơn đáng kể so với tổng quy mô quy hoạch 45,45 ha của toàn dự án.

Tại thời điểm đó, một số vấn đề tồn đọng liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho cư dân vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ. Do đó, khi đánh giá tình trạng triển khai dự án, cần phân biệt giữa tỷ lệ hoàn thành xây dựng của giai đoạn 1 với tình trạng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến từng sản phẩm bất động sản.

Đối với giai đoạn 2, thông tin được công bố tháng 4/2026 cho biết việc giao quỹ đất và hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai vẫn chờ quyết định, hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền.