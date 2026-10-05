Công trình có mái thép nặng 12.000 tấn đã lắp dựng xong, bên trong thiết kế kết cấu vượt nhịp 81m không cột, dự kiến lập kỷ lục thế giới

Hoàn thành toàn bộ kết cấu thép mái, công trường chuyển sang giai đoạn hoàn thiện

Theo ghi nhận trên công trường những ngày cuối tháng 9/2026, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc đang dần hoàn thiện diện mạo bên ngoài. Phần mái đã lộ rõ hình hài khép kín, trong khi các đội công nhân, kỹ sư chuyển dần từ thi công kết cấu sang triển khai những hạng mục hoàn thiện nội thất.

Đáng chú ý, toàn bộ 13/13 nhịp kết cấu thép mái, một trong những hạng mục thi công phức tạp nhất của công trình, đã hoàn tất lắp dựng. Các đơn vị tiếp tục triển khai những lớp hoàn thiện phía trên mái, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các hạng mục mặt ngoài.

Toàn bộ 13/13 nhịp kết cấu thép mái – một trong những hạng mục thi công khó nhất – đã hoàn tất việc lắp dựng.

Theo kế hoạch, phần mặt ngoài của công trình dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Các hạng mục nội thất được triển khai theo tiến độ tiếp theo, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công việc trước ngày 31/3/2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là một trong những công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án do Sun Group đầu tư, được thiết kế với tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật.

Không gian sự kiện 11.050 m² với kết cấu vượt nhịp 81 m không cột giữa

Điểm đáng chú ý trong thiết kế của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là không gian tổ chức sự kiện rộng khoảng 11.050 m². Khu vực này được thiết kế với kết cấu vượt nhịp 81 m mà không bố trí cột ở giữa, tạo mặt bằng rộng và thông thoáng để phục vụ các sự kiện quy mô lớn.

Bên trong Trung tâm Hội nghị, công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nội thất.

Để hình thành không gian có khẩu độ lớn như vậy, hệ kết cấu mái thép đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm khả năng chịu lực và độ ổn định của công trình. Hệ mái cũng là điểm nhấn kiến trúc với những đường cong uốn lượn, lấy cảm hứng từ hình ảnh những con sóng biển Phú Quốc.

Với quy mô sàn hơn 153.000 m² và không gian tổ chức sự kiện có diện tích lớn, công trình được định hướng phục vụ các hoạt động hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế. Khi hoàn thành, đây có thể trở thành ballroom không cột lớn nhất thế giới. Đây là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng trong quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

Trong thời gian tới, tiến độ hoàn thiện mặt ngoài và nội thất sẽ là những mốc đáng chú ý của dự án. Theo kế hoạch hiện tại, công trình đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục vào ngày 31/3/2027, trước thời điểm Phú Quốc đăng cai các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.