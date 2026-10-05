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Tất cả những người có nhà cho thuê cần lưu ý điều này, vi phạm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

| | Bất động sản

Chủ nhà trọ, người cho thuê nhà có bố trí khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà cần chú ý quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Tất cả những người có nhà cho thuê cần lưu ý điều này, vi phạm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng- Ảnh 1.

Mức phạt 40–50 triệu đồng áp dụng với hành vi nào?

Nghị định 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Theo điểm a, b, c khoản 4 Điều 12 của Nghị định, cá nhân có hành vi không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà; không có hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy; không duy trì nguồn điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Quy định này đáng chú ý đối với các chủ nhà trọ, nhà cho thuê có bố trí nơi để xe và sạc xe điện cho người thuê. Khi tổ chức khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà, chủ nhà cần chú ý các giải pháp ngăn cháy theo quy định, thay vì chỉ bố trí ổ cắm để phục vụ nhu cầu sạc pin.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc thực hiện giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện theo quy định tại khoản 6 Điều 12 của Nghị định.

Chủ nhà cho thuê cần lưu ý gì?

Theo Điều 4 Nghị định 106/2025/NĐ-CP, mức phạt quy định tại Chương II được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính. Đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư vi phạm, mức phạt được áp dụng như đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Vì vậy, chủ nhà trọ và người cho thuê nhà có khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà cần rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại khu vực này, chủ động tìm hiểu giải pháp ngăn cháy phù hợp với quy định hiện hành để hạn chế nguy cơ mất an toàn và tránh vi phạm.

Ngọc Lan

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