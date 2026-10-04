Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai siêu đường sắt 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Gần 40 mũi thi công dọc theo 4 tỉnh thành, cần đúc 3.200 phiến dầm cho toàn tuyến

Cần đúc 3.200 phiến dầm cho tuyến đường sắt liên vùng 120km

Ngày 1/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed cùng nhà thầu thi công Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đã chính thức đúc thành công phiến dầm điển hình đầu tiên cho tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Đây là kết cấu chịu lực chính, có ý nghĩa quyết định trong việc định hình toàn bộ hướng tuyến chạy trên cao của tuyến liên vùng này. Với quy mô chiều dài lên tới 120,4 km, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến cần khoảng 3.200 phiến dầm điển hình, chưa kể các hệ dầm đặc biệt tại các vị trí vượt địa hình phức tạp.

Mỗi phiến dầm tiêu chuẩn có chiều dài 32,6 m, chiều rộng 12,6 m và chiều cao 3,015 m, ngốn tới 280 m³ bê tông. Nhằm bảo đảm độ bền vững và tính đồng nhất tuyệt đối của khối kết cấu nặng hàng trăm tấn, toàn bộ lượng bê tông trên được đổ liên tục không ngừng nghỉ trong suốt 6 giờ đồng hồ.

Công trình ứng dụng công nghệ bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau – giải pháp kỹ thuật tối tân hàng đầu hiện nay cho các công trình cầu cạn nhịp lớn. Khi khối bê tông đạt đủ cường độ thiết kế, các bó cáp cường độ cao luồn sẵn bên trong sẽ được kéo căng với lực nén lớn, giúp dầm triệt tiêu biến dạng, chịu được tải trọng đoàn tàu chạy tốc độ cao và kiểm soát tối ưu vết nứt vật liệu trong suốt hàng chục năm vận hành thương mại.

Huy động mạng lưới 8 bãi đúc dầm phía Bắc

Để tạo nên phiến dầm đầu tiên đạt chuẩn ngay từ mẻ đúc mở màn, nhà thầu SGC đã huy động tại chỗ 12 chuyên gia cùng 50 công nhân kỹ thuật lành nghề. Đáng chú ý, để đáp ứng khối lượng cấu kiện khổng lồ của tuyến, 6 trong tổng số 8 bãi đúc dầm quy mô lớn tại khu vực phía Bắc đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị đồng loạt đưa vào sản xuất dây chuyền.

Toàn bộ quy trình sản xuất dầm tại bãi đều được cơ giới hóa ở mức tối đa. Lồng cốt thép được gia công trên các bệ chuyên dụng, sau đó được cặp cẩu long môn sức nâng 80 tấn nhấc bổng và lắp ráp chuẩn xác vào hệ ván khuôn. Hệ thống ván khuôn lõi trượt cơ giới kết hợp cùng dàn đầm rung tự động bảo đảm hỗn hợp bê tông được lèn chặt, phẳng mịn và đồng đều trên toàn bộ kết cấu dầm.

Khi hoàn thiện, xe nâng dầm chuyên dụng tải trọng tới 900 tấn sẽ vận chuyển phiến dầm ra bãi chứa, sẵn sàng cho các đoàn xe siêu trường siêu trọng đưa ra tuyến để lao lắp lên mố trụ.

Triển khai gần 40 mũi thi công đồng loạt

Khởi công từ ngày 12/4/2026, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Tuyến đi qua địa phận 4 địa phương trọng điểm kinh tế phía Bắc gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/h và tải trọng trục 17 tấn. Hướng tuyến bắt đầu từ ga Cổ Loa (Hà Nội), kết nối qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) trước khi về đích tại ga Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), đi kèm với 2 depot kỹ thuật hiện đại.

Phối cảnh ga Hạ Long tại khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh.

Hiện tại trên toàn tuyến, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung triển khai gần 40 mũi thi công đồng loạt. Song song với việc đúc dầm hàng loạt, các mũi khoan cọc nhồi vượt các con sông lớn trên tuyến và công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương cũng đang được đẩy nhanh tối đa.

Cột mốc làm chủ công nghệ đúc dầm nhịp lớn ngày 1/10 đánh dấu dự án đã chính thức bước sang giai đoạn bứt tốc thi công kết cấu phần trên. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại dự kiến vào năm 2028 - 2029, siêu dự án này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long xuống chỉ còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với đường bộ hiện nay, tạo cú hích mang tính lịch sử cho trục tam giác kinh tế phía Bắc.