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Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư đạt cột mốc đặc biệt: Đúc thành công phiến dầm đầu tiên dùng 280m3 bê tông, đổ trong 6 tiếng

| | Bất động sản

Toàn bộ khối bê tông được đổ liên tục trong 6 giờ đồng hồ để phiến dầm trở thành một khối thống nhất và bền chắc.

Toàn bộ khối bê tông được đổ liên tục trong 6 giờ đồng hồ để phiến dầm trở thành một khối thống nhất và bền chắc.

Sau khi đồng loạt triển khai 10 mũi thi công dọc tuyến và dồn lực cho hạng mục cầu dây văng vượt sông Soài Rạp, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vừa ghi nhận cột mốc kỹ thuật mang tính bước ngoặt.

Đúc thành công phiến dầm đầu tiên

Ngày 1/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed cùng nhà thầu thi công SGC đã chính thức triển khai đúc thành công những phiến dầm điển hình đầu tiên phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Đây được xem là kết cấu "xương sống" cơ bản nhằm định hình hướng tuyến chạy trên cao của toàn dự án. Tính toán kỹ thuật cho thấy, riêng tuyến Bến Thành - Cần Giờ dự kiến sẽ cần khoảng 1.300 phiến dầm điển hình, bên cạnh các chủng loại dầm chuyên biệt khác tùy theo từng vị trí địa hình.

Mỗi phiến dầm tiêu chuẩn sở hữu thông số kích thước ấn tượng với chiều dài 32,6 m, chiều rộng 12,6 m và chiều cao 3,015 m, tiêu tốn khoảng 280 m3 bê tông. Đáng chú ý, toàn bộ khối bê tông này phải được đổ liên tục trong suốt 6 giờ đồng hồ nhằm bảo đảm sự đồng nhất tuyệt đối về mặt kết cấu chịu lực.

Công trình ứng dụng công nghệ bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau – một trong những giải pháp kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay cho kết cấu nhịp lớn. Khi bê tông đạt cường độ thiết kế, hệ thống cáp cường độ cao luồn sẵn bên trong sẽ được kéo căng để tạo ứng suất nén trước. Giải pháp này giúp dầm vừa chịu được tải trọng khai thác cực lớn, vừa kiểm soát hiệu quả các vết nứt vật liệu trong suốt vòng đời vận hành.

Sẵn sàng 3 đại công trường bãi đúc phía Nam

Để phục vụ thi công tuyến Bến Thành - Cần Giờ, đơn vị thi công SGC đã huy động riêng đội ngũ gồm 8 chuyên gia cùng 40 công nhân kỹ thuật cao tập trung thực hiện phiến dầm mở màn. Hiện tại, toàn bộ 3 bãi đúc dầm quy mô lớn tại khu vực phía Nam đang trong quá trình hoàn thiện nước rút để đồng loạt bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Đặc biệt, quy trình sản xuất dầm gần như được cơ giới hóa toàn diện ở tất cả các khâu. Lồng cốt thép sau khi gia công và tổ hợp trên bệ chuyên dụng sẽ được hai cẩu long môn sức nâng 80 tấn đưa chuẩn xác vào khuôn đúc. Ván khuôn lõi trượt tự động kết hợp cùng hệ thống đầm rung hiện đại bảo đảm bê tông được lèn chặt và đồng đều tuyệt đối.

Sau khi hoàn thiện, "siêu xe" nâng dầm tải trọng tới 900 tấn sẽ chuyển cấu kiện ra bãi trữ trước khi xe chuyên dụng vận chuyển đến công trường để lao lắp lên các trụ mố, từng bước kéo dài tuyến đường sắt trên cao.

Hiện triển khai 10 mũi thi công

Được khởi công động thổ từ tháng 12/2025, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 53,8 km, đi qua địa bàn 9 phường và xã của TP.HCM. Tuyến có điểm đầu xuất phát từ ga ngầm Bến Thành và điểm cuối đặt tại xã Cần Giờ, nơi bố trí khu Depot cùng trung tâm điều hành vận tải hiện đại.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư đạt cột mốc đặc biệt: Đúc thành công phiến dầm đầu tiên dùng 280m3 bê tông, đổ trong 6 tiếng- Ảnh 1.

loạt máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết tại khu vực dự kiến đặt depot và các vị trí lân cận.

Dự án được đầu tư đồng bộ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe nhất hiện nay, bao gồm đường đôi khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ thiết kế tối đa đạt 350 km/h cùng tải trọng trục 17 tấn.

Hiện tại, công trường dự án đang duy trì nhịp độ khẩn trương với 10 mũi thi công đồng loạt. Trong đó, điểm nhấn kỹ thuật phức tạp nhất là hạng mục cầu dây văng vượt sông Soài Rạp với chiều dài nhịp chính lên tới 360 m – công trình vượt sông mang tính biểu tượng mới tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Việc làm chủ quy trình đúc dầm nhịp lớn ngay từ lần đầu tiên không chỉ giải quyết trọn vẹn bài toán tự chủ công nghệ xây dựng đường sắt cao tốc trong nước, mà còn tạo bệ phóng vững chắc đưa dự án bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Theo kế hoạch, tuyến Bến Thành - Cần Giờ sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại sớm ngay trong năm 2029, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về đô thị biển Cần Giờ.

Dương Dương

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