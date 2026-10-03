Công trình đặc biệt của bầu Hiển trên "đất vàng" Hà Nội: Lộ diện nhà thầu đào sâu 5 tầng dưới lòng đất, kín tiếng nhưng là đối tác của loạt "ông lớn" Vingroup, Coteccons, Ricons...

Dự án Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tại phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội đã được động thổ vào ngày 29/9. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 2.200 m², gồm 14 tầng nổi và 5 tầng hầm. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn công vào tháng 9/2027.

Đây là một công trình có quy mô không quá lớn nếu chỉ nhìn vào số tầng nổi, nhưng cấu trúc 5 tầng hầm khiến phần ngầm trở thành một hạng mục đáng chú ý. Đặc biệt, công trình nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội, nơi việc tổ chức thi công phần móng và tầng hầm phải được thực hiện trong điều kiện mặt bằng đô thị hạn chế.

Tại dự án, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB đã lựa chọn CTCP Xây dựng Long Giang FTC đảm nhận hạng mục nền móng. Cùng tham gia công trình còn có CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons.

Long Giang FTC không phải thương hiệu xây dựng có độ nhận diện cao với số đông. Tuy nhiên, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tập trung khá rõ vào những hạng mục kỹ thuật thường nằm dưới mặt đất của một công trình.

Cụ thể, Long Giang FTC hoạt động trong các lĩnh vực thi công cọc khoan nhồi, tường vây, cầu và hạ tầng giao thông. Đây đều là những hạng mục có liên quan trực tiếp đến nền móng, kết cấu ngầm hoặc các công trình hạ tầng.

Với công trình 14 tầng nổi và 5 tầng hầm tại khu vực trung tâm Hà Nội, nền móng không đơn thuần là bước chuẩn bị để xây phần thân. Đây là hạng mục liên quan đến toàn bộ kết cấu phía trên, đồng thời phải được triển khai trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ về an toàn và tiến độ. Long Giang FTC cho biết sẽ huy động đội ngũ kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng để triển khai phần việc này tại dự án SHB.

Theo thông tin trên website doanh nghiệp, Long Giang FTC đang tham gia một gói thầu thuộc Vành đai 4 với giá trị gần 318 tỷ đồng, liên quan tới các hạng mục cọc khoan nhồi và mố trụ cầu.

Một thông tin đáng chú ý khác nằm ở danh sách các doanh nghiệp từng hợp tác với Long Giang FTC. Các đối tác của doanh nghiệp có Vingroup, Hòa Bình, Coteccons, Ricons, Delta và Newtecons. Đây đều là những tên tuổi quen thuộc trên thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam.

Điều này phản ánh đặc thù mô hình kinh doanh của công ty: tập trung vào thị trường ngách theo dạng B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp). Thay vì hoạt động dưới vai trò tổng thầu, doanh nghiệp tham gia vào các dự án quy mô lớn thông qua việc đảm nhận chuỗi hạng mục ngầm và nền móng đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật hẹp.



