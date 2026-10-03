Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² bao nhiêu tiền?

| | Bất động sản

Với diện tích 80m² mỗi sàn và 3 phòng ngủ, nhà mái Nhật 2 tầng có chi phí xây dựng phụ thuộc vào móng, mái, vật liệu và mức độ hoàn thiện.

Đặc điểm của nhà mái Nhật 2 tầng 80m²

Nhà mái Nhật 2 tầng 80m² là có diện tích mỗi sàn khoảng 80m², tổng diện tích sử dụng 2 tầng khoảng 160m². Phần mái với độ dốc vừa phải, các khối mái thường có độ vươn rộng và hình thức cân đối.

Với diện tích 80m², công năng 3 phòng ngủ có thể bố trí tương đối linh hoạt. Tầng 1 thường gồm phòng khách, bếp - ăn, 1 phòng ngủ và khu vệ sinh. Tầng 2 có thể bố trí 2 phòng ngủ, phòng thờ hoặc không gian sinh hoạt chung và khu vệ sinh.

Nhà mái Nhật 2 tầng 80m² phù hợp với gia đình 3-5 thành viên, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa tạo được diện mạo hiện đại, bề thế.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m²

Công thức tính chi phí xây nhà mái Nhật thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích các sàn, phần móng, mái và một số hạng mục phụ theo hệ số quy đổi. Cụ thể, móng băng được tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc thường tính 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Nhật được tính từ 50 - 70% diện tích sàn tùy thiết kế và cách tính của nhà thầu.

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² bao nhiêu tiền?- Ảnh 1.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 2 tầng mái Nhật 80m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng 1: 80m² x 100% = 80m²

Diện tích tầng 2: 80m² x 100% = 80m²

Diện tích móng: 80m² x 40% = 32m²

Diện tích mái Nhật: 80m² x 70% = 56m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 248m²

Trên thị trường, đơn giá xây dựng chia làm hai hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá từ 3,2 - 4,3 triệu đồng/m²); và dịch vụ xây nhà trọn gói (giá khoảng 5 - 8 triệu đồng/m²).

Áp dụng đơn giá thi công phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² ước tính:

248m² x 4,2 triệu đồng/m² = 1,041 tỷ đồng

Nếu đơn giá thi công trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² ước tính:

248m² x 8 triệu đồng/m² = 1,984 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² có thể dao động khoảng 1,1 - 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức ước tính, không phải báo giá cố định cho mọi công trình.

Chi phí xây nhà thực tế sẽ thay đổi phụ thuộc vật liệu hoàn thiện, thiết kế mái, hệ cửa lớn, nội thất...Nếu lựa chọn vật liệu hoàn thiện cao cấp hoặc thiết kế cầu kỳ... tổng chi phí xây nhà có thể cao hơn.

Theo Hoàng Lan/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa tháp 262m từng lập kỷ lục cao nhất Việt Nam: Tốn 250 tấn thép làm bãi đáp trực thăng, hơn 6.000 tấm kính tạo thành lớp vỏ cong đặc biệt, 2 lần được CNN vinh danh

Tòa tháp 262m từng lập kỷ lục cao nhất Việt Nam: Tốn 250 tấn thép làm bãi đáp trực thăng, hơn 6.000 tấm kính tạo thành lớp vỏ cong đặc biệt, 2 lần được CNN vinh danh Nổi bật

Tỷ phú Trần Đình Long rót hơn 10.000 tỷ xây nhà máy đầu tiên ở Đông Nam Á chuyên làm loại thép đặc biệt, đón đầu dự án lớn nhất Việt Nam từ khi đổi mới

Tỷ phú Trần Đình Long rót hơn 10.000 tỷ xây nhà máy đầu tiên ở Đông Nam Á chuyên làm loại thép đặc biệt, đón đầu dự án lớn nhất Việt Nam từ khi đổi mới Nổi bật

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình

08:30 , 03/10/2026
Tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam sẽ có khu đô thị 200ha, vốn đầu tư 13.600 tỷ đồng cạnh sân bay 60 năm tuổi

Tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam sẽ có khu đô thị 200ha, vốn đầu tư 13.600 tỷ đồng cạnh sân bay 60 năm tuổi

08:10 , 03/10/2026
Diễn biến mới nhất về siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD, dự kiến khởi công vào tháng 12/2027

Diễn biến mới nhất về siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD, dự kiến khởi công vào tháng 12/2027

07:57 , 03/10/2026
Quy hoạch siêu đô thị TP.HCM ven sông, hướng biển: Xuất hiện lớp tài sản mới đang được nhà đầu tư để mắt đến

Quy hoạch siêu đô thị TP.HCM ven sông, hướng biển: Xuất hiện lớp tài sản mới đang được nhà đầu tư để mắt đến

07:53 , 03/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên