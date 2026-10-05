Tháo dỡ quả cầu thép 18 tấn ở cổng chào

Ngày 4/10, chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 13 cho biết đã tháo dỡ quả cầu đường kính 8m tại khu vực đầu cầu Vĩnh Bình, phường Lái Thiêu, nhằm giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ công trình nhằm bảo đảm mặt bằng triển khai dự án mở rộng quốc lộ 13, đồng thời bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Quả cầu đường kính 8 m được tháo dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 13. Ảnh: Thanh Kong

Quả cầu có kết cấu bằng thép và inox, nặng khoảng 18 tấn, được UBND tỉnh Bình Dương cũ lắp đặt năm 2013 để thay thế công trình trước đó. Đây là một trong những hạng mục thuộc tổng thể cổng chào Bình Dương, được xây dựng với kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Trong nhiều năm, hình ảnh quả cầu trên cổng chào đã trở thành dấu mốc quen thuộc đối với người dân và các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 13, tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm TPHCM.

Công nhân cắt rời các kết cấu thép sau khi hạ quả cầu xuống mặt đất. Ảnh: Thanh Kong

Theo ghi nhận, trong hai ngày qua, công nhân sử dụng xe cẩu chuyên dụng để hạ quả cầu xuống đất, sau đó tiến hành cắt rời các kết cấu thép để vận chuyển đi. Công tác tháo dỡ dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới.

Quốc lộ 13 là trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc TPHCM, kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Quả cầu khi chưa tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong, có chiều dài khoảng 13 km, được triển khai từ năm 2022 theo hình thức hợp đồng BOT, với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.

Theo quy hoạch của dự án, tuyến đường được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Đến nay, đoạn từ ngã tư cầu Ông Bố đến nút giao Lê Hồng Phong đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Việc tháo dỡ quả cầu tại khu vực cổng chào Vĩnh Bình là một trong những công việc phục vụ quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai dự án mở rộng tuyến đường huyết mạch này.