Bộ Xây dựng ban hành 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

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Tại văn bản hợp nhất số 97/2026/VBHN-TT-BXD ngày 30.9.2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư quy định các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo các chỉ tiêu đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, các đô thị loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V.

Trong đó, nhóm chỉ tiêu kinh tế gồm 5 chỉ tiêu, nhằm đánh giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế về sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

Nhóm chỉ tiêu môi trường gồm 10 chỉ tiêu, nhằm đánh giá về chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, mức độ áp dụng các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm, xả thải, phát thải khí nhà kính trong phát triển đô thị.

Nhóm chỉ tiêu xã hội gồm 4 chỉ tiêu, nhằm đánh giá về hiệu quả nâng cao chất lượng và điều kiện sống của người dân đô thị.

Nhóm chỉ tiêu thể chế gồm 5 chỉ tiêu, nhằm đánh giá về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền đô thị đối với công tác xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Thông tư đã quy định các hoạt động ưu tiên thực hiện để xây dựng đô thị tăng trưởng xanh như phát triển công trình xanh; phát triển giao thông đô thị xanh, giao thông phát thải thấp; sử dụng tiết kiệm và chống thất thoát, thất thu nước sạch; phát triển đô thị thông minh; khu đô thị xanh, sinh thái; tăng cường năng lực chống chịu biến đổi khí hậu đối với các đô thị…

Thông tư nêu rõ, việc lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh có mục đích chính là đánh giá thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; kiểm tra, giám sát chương trình, kế hoạch của đô thị thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Đó sẽ là cơ sở đề xuất rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị; đề xuất các hoạt động ưu tiên thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, các quy định về chỉ tiêu phát triển đô thị xanh được đánh giá còn phân tán, thiếu các yêu cầu và tiêu chí cụ thể áp dụng theo từng loại hình đô thị.

Theo đó, việc ban hành quy định mới của Bộ Xây dựng được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng thực hiện mang tính chất hình thức các mục tiêu tăng trưởng xanh trong quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, việc triển khai các quy định này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng môi trường đô thị, thúc đẩy phát triển hạ tầng xanh, giao thông công cộng và công trình tiết kiệm năng lượng, từng bước hình thành mô hình quản lý đô thị hiện đại, dựa trên dữ liệu và công nghệ số, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống đô thị.