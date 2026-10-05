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Hàng loạt trụ sở công ở Thái Nguyên được đấu giá, cho thuê

| | Bất động sản

Tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị đấu giá cho thuê 12 khu đất là trụ sở các cơ quan, đơn vị trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị chuẩn bị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với 12 khu đất là trụ sở các cơ quan, đơn vị hiện không sử dụng.

Theo đó, tại phường Đức Xuân, các cơ sở nhà, đất sẽ được đấu giá gồm: Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn (cũ); Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn; Văn phòng Sở Công Thương; Trụ sở Hội Đông.

Trụ sở một đơn vị tại Thái Nguyên sẽ được đấu giá, cho thuê trong đợt này

Tại phường Phan Đình Phùng, các cơ sở nhà, đất sẽ được đấu giá gồm: Trụ sở Ủy ban MTTQ TP. Thái Nguyên cũ; Trụ sở Hạt Kiểm lâm TP. Thái Nguyên - Sông Công cũ.

Tại phường Bắc Kạn, các trụ sở cơ quan sẽ được đấu giá gồm: Trụ sở Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Nhà làm việc liên cơ quan; Trung tâm Văn hóa và Thông tin tỉnh Bắc Kạn...

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng sẽ cho thuê trụ sở 9 cơ quan, đơn vị trước sắp xếp đơn vị theo phương thức niêm yết giá. Trong đó, bao gồm Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên; Trụ sở Ủy ban MTTQ TP. Thái Nguyên cũ; Trụ sở Hạt Kiểm lâm số 9 (phường Đức Xuân)...

Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, việc đấu giá, cho thuê trụ sở các cơ quan, đơn vị không còn sử dụng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời, thông qua đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần chỉnh trang đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Theo Thanh Hiếu

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