Diễn biến mới nhất về siêu dự án sân bay lớn nhất miền Bắc, vốn gần 200.000 tỷ đồng, rộng hơn 1.900 ha tại thành phố trẻ nhất Việt Nam

Sáng 4/10, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh họp kiểm điểm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án liên quan.

Theo báo cáo, GPMB đất nông nghiệp phục vụ sân bay Gia Bình tại phường Gia Bình, phường Nhân Thắng và phường Lương Tài đã hoàn thành 100%, với tổng diện tích hơn 1.195 ha. Đối với đất ở, nhiều khu dân cư đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Một số trường hợp còn lại đang được xử lý do vướng giấy tờ, nguồn gốc đất, giao đất không đúng thẩm quyền, chênh lệch diện tích và kiến nghị của người dân. Các dự án liên quan như BT1, BT2, BT3, nắn kênh Ngụ, tuyến D1 và di chuyển đường điện 110/220/500kV cũng còn một số diện tích chưa hoàn tất GPMB.

Phối cảnh dự án.

Thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm GPMB khoảng 600 ha đất nông nghiệp thuộc giai đoạn trọng điểm ngay trong tháng 10/2026. Trong đó, phường Gia Bình và phường Nhân Thắng phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 20/10; xã Lâm Thao hoàn thành chi trả trước ngày 7/10 và xã Đại Lai hoàn thành chi trả phần diện tích đã được phê duyệt trước ngày 10/10.

Thành phố yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan và chủ đầu tư đẩy nhanh chi trả, tháo gỡ các vướng mắc và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai sân bay Gia Bình cùng các dự án liên quan.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có diện tích khoảng 1.960 ha. Tổng vốn đầu tư dự án theo Nghị quyết 256/2025/QH15 của Quốc hội khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD. Dự án được quy hoạch đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn ICAO. Đến năm 2030, sân bay dự kiến có công suất khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 2031-2050, công suất sẽ được nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Gia Bình được định hướng là sân bay lưỡng dụng, vừa phục vụ hàng không dân dụng, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh và các hoạt động đối ngoại. Dự án cũng được kỳ vọng chia sẻ nhu cầu vận tải hàng không với Nội Bài, đồng thời mở thêm không gian phát triển cho khu vực phía Đông và Đông Bắc Thủ đô.

Theo kế hoạch được công bố, giai đoạn 2025-2027, sân bay Gia Bình phải hoàn thành các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Phần còn lại của giai đoạn 1 tiếp tục được triển khai đến năm 2030, hướng tới công suất 30 triệu hành khách mỗi năm.

Cùng với sân bay, nhiều tuyến giao thông lớn cũng được đầu tư kết nối với Gia Bình. Tuyến đường kết nối Gia Bình với Hà Nội có mặt cắt điển hình rộng tới 120 m, gồm phần cao tốc 10 làn xe, đường gom song hành và quỹ đất dành cho các tuyến đường sắt chiến lược.