Sau hơn một thập kỷ đình trệ, siêu đô thị 335ha của Trung Nam, vốn hơn 15.000 tỷ đồng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam chính thức tái khởi động

Đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động Dự án Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên. (Ảnh: CTTĐT TP Đà Nẵng).

Chiều 3/10, TP Đà Nẵng tổ chức lễ tái khởi động dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên. Dự án do Công ty Cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư, KITA Group là đơn vị phát triển.

Golden Hills nằm tại khu vực Tây Bắc thành phố, có quy mô khoảng 335ha, với tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên hơn 15.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái đa chức năng, gồm không gian ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, công viên và hạ tầng xã hội, khai thác lợi thế cảnh quan núi kết nối với không gian ven vịnh.

Dự án Khu đô thị mới Quan Nam Thanh Tú, nay là Golden Hill City, được UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 nhưng chưa hoàn thành do phát sinh nhiều thay đổi về quy hoạch, ranh giới, giao đất và thủ tục đầu tư.

Theo ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch HĐQT KITA Group, sau thời gian dài gián đoạn, các vướng mắc của dự án đang từng bước được xử lý trên cơ sở các cơ chế, chính sách được Trung ương ban hành.

Trên cơ sở rà soát pháp lý, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2923/QĐ-UBND, cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án. Đây là cơ sở để chủ đầu tư và các bên liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và những nội dung liên quan.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, thành phố đã công bố danh mục 356 dự án, đất đai cần tháo gỡ qua 4 đợt. Đến nay, thành phố đã quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án thuộc nhóm đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù và đang xem xét thêm 4 dự án.

Riêng Golden Hills, thành phố đã hoàn thành rà soát pháp lý để tiếp tục giao đất, chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh; dự án hiện thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Việc Golden Hills tái khởi động diễn ra trong bối cảnh khu vực Tây Bắc Đà Nẵng đang hình thành nhiều động lực phát triển mới, trong đó có Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do và Khu Công nghệ cao. Các dự án hạ tầng, công nghiệp và thương mại quy mô lớn đang được triển khai được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho khu vực nơi Golden Hills tọa lạc.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Trung Nam và KITA Group tổ chức động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên trong khuôn khổ dự án. Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đánh giá đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, bởi một khu đô thị phát triển cần đi cùng trường học, cơ sở y tế và các tiện ích xã hội cần thiết.