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Hà Nội nghiên cứu quy hoạch tổ hợp ga Ngọc Hồi

| | Bất động sản

Hà Nội đang tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Tổ hợp ga Ngọc Hồi, định hướng trở thành đầu mối giao thông đường sắt lớn ở phía Nam Thủ đô, kết nối đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Theo Quốc Dũng

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
quy hoạch

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