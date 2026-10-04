Từ những trận mưa lớn ở TPHCM: Bao giờ đường về nhà hết ngập?

Khổ sở sau tan ca

Tan ca chiều 1/10, anh Nguyễn Văn Dũng (công nhân xây dựng) phải chờ nước rút mới tính chuyện về nhà. Anh Dũng nói ngại về vì sợ chiếc xe chết máy giữa đường bởi tiền sửa có thể vượt tiền công một ngày làm. Theo chia sẻ của anh, việc cố đi qua đoạn ngập sâu trên đường Phan Huy Ích là lựa chọn quá tốn kém sau ngày làm việc vất vả. Vì vậy, anh chỉ đành đứng chờ. Cùng lúc, nhiều người hỗ trợ nhau đưa xe lên vị trí cao, tránh để nước làm hỏng phương tiện.

Đường Phạn Huy Ích trở thành nỗi ám ảnh của người dân vì tình trạng cứ mưa là ngập trong nhiều ngày qua. Ảnh: Huế Xuân

Tại khu vực chợ Tân Sơn Nhất, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, nước có thời điểm dâng khoảng 70cm, ảnh hưởng việc mua bán. Theo ghi nhận của phóng viên thời điểm đó, mưa đúng giờ tan tầm khiến các tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị và đường quanh sân bay ùn ứ. Đến khoảng 19 giờ, nước rút dần ở nhiều nơi, nhưng một số đoạn vẫn ngập.

Với những người đi xe máy, hành trình về nhà bị chia thành từng đoạn, có chỗ còn đi được, chỗ phải dừng vì kẹt xe và chỗ buộc dẫn bộ vì ngập sâu. Người đi xe buýt cũng chịu chung cảnh ngộ khi “khoá chân” giữa dòng phương tiện di chuyển chậm trên mặt đường nước ngập. Trên đường Phan Văn Trị, nước tràn vào một nhà từ đường, làm hư hỏng đồ vật. Còn tại Nguyễn Hữu Cảnh, chị Kim Cương, cư dân sống nơi này 20 năm chia sẻ “đây là lần đầu nước vào nhà sau nhiều năm hệ thống chống ngập trên tuyến đường vận hành”.

Sau trận mưa lớn "đại lộ" Phạm Văn Đồng nhanh chóng bị nước bao phủ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trước đó, đường Phan Huy Ích có đoạn đến rạng sáng 1/10 vẫn ngập khoảng một mét sau trận mưa chiều 30/9. Nhiều xe chết máy. Đường Phan Văn Hớn và Bình Quới, hai vị trí nằm trong kế hoạch xử lý ngập năm 2026, cũng ghi nhận ngập trong đợt này.

Dòng nước bị chặn ở công trường

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trận mưa chiều 30/9 tập trung mạnh trong khoảng 45 phút. Trạm Hà Huy Giáp ghi nhận 79,2mm; cùng thời điểm, triều tại Bình Triệu đạt 1,59m, vượt báo động II. Có 12 tuyến đường bị ngập trong đợt mưa này.

Những điểm "đen" ngập do mưa và triều cường tại TP.HCM. Ảnh: đồ hoạ L.N

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tín, Khoa Khí tượng Thủy văn và Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM, nhận định đợt mưa cuối tháng 9, đầu tháng 10 chịu tác động của nhiều hình thế thời tiết chồng lấn. Mưa gặp triều cao cả sáng và tối khiến khả năng tiêu thoát nước bị hạn chế. Trong khi đó, ngày 3/10 trạm Lê Minh Xuân ghi nhận tổng lượng mưa 366,6mm từ sáng 29/9 đến sáng 2/10.

Riêng tại đường Phan Huy Ích, cơ quan chuyên môn xác định thêm yếu tố từ quá trình thi công kênh Tham Lương- Bến Cát -Rạch Nước Lên. Chất thải nạo vét tập kết trong lòng kênh làm thu hẹp dòng chảy. Khi mưa lớn, nước kênh dâng và xâm nhập ngược vào cống, khiến nước trên đường khó thoát.

Cứ mưa là ngập nặng diễn ra trên nhiều tuyến đường mỗi khi đến giờ tan tầm khiến con đường về nhà của hàng nghìn người lao động tại TP.HCM càng thêm "chông gai" hơn. Ảnh: Khoa Nam

Sau kiểm tra, Trung tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thanh thải chướng ngại vật. Chủ đầu tư đã cam kết thực hiện; việc khắc phục tiếp tục được theo dõi, phối hợp kiểm tra với Phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng.

Xử lý ngập ngay trong thời gian thi công

Không chỉ Phan Huy Ích, đường Lương Định Của cũng được Sở Xây dựng yêu cầu xử lý cấp bách. Bởi đoạn từ đường Trần Não đến đường N3, phường An Khánh, dài gần 500m bị ngập trong những ngày mưa lớn trong khi mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi khiến phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn.

Sau trận mưa lớn, nước không thể rút khiến gần 500m của tuyến đường Lương Định Của ngập kéo dài nhiều ngày liền. Ảnh: Khoa Nam

Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, chủ đầu tư, triển khai giải pháp khắc phục. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng phương án tổ chức giao thông và thoát nước trong suốt thời gian thực hiện việc thi công đường D1 thuộc dự án này.

Trong những đợt ngập vừa qua, lực lượng CSGT Công an TPHCM cũng được tăng cường phân luồng, hỗ trợ người dân, đồng thời bố trí xe tải nâng để xử lý phương tiện chết máy.

Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết ngành đang rà soát tổ chức giao thông tại các tuyến có lưu lượng cao, đồng thời theo dõi những khu vực thi công công trình lớn để điều chỉnh phương án lưu thông.

“Chúng tôi đang nghiên cứu phân làn linh hoạt theo thời điểm, đồng thời có biện pháp điều tiết giúp xử lý tình huống trước mắt. Với những tuyến vừa ngập vừa có công trường, Sở thực hiện song song giữa việc giữ thông hệ thống thoát nước và bố trí lối đi an toàn”- ông Trường cho biết.

Đường phố TPHCM ken cứng trong cơn mưa chiều 2/10. Ảnh Khoa Nam

Tại họp báo mới đây, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết thành phố triển khai Kế hoạch về thoát nước, chống ngập năm 2026. Trọng tâm là hoàn thành 9 dự án, tổng vốn khoảng 7.150 tỷ đồng, góp phần xử lý ba vị trí gồm Phan Văn Hớn, Bình Quới và khu vực Quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng.

Bên cạnh đầu tư công trình, các đơn vị duy trì kiểm tra, nạo vét cống, kênh rạch, bổ sung van ngăn triều và vận hành trạm bơm. Sở đề nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý rác tại miệng thu, cửa xả; lực lượng ứng cứu được bố trí hoạt động liên tục khi xảy ra ngập, sự cố.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư phải theo dõi, khắc phục không để việc thi công ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: Khoa Nam

Cơ quan khí tượng thuỷ văn Nam Bộ khuyến cáo người dân theo dõi cảnh báo mưa, triều, đặc biệt vào chiều tối, đồng thời tránh khu vực ngập sâu và đề phòng dông và sét.