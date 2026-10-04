Người dân xếp bao cát làm lối đi vì nhà thấp hơn mặt đường cả mét
Dự án nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, TPHCM khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường cả mét, phải làm lối đi tạm, chịu cảnh bụi bặm và lo ngập.
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Dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm có tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Công trình dài khoảng 1,2 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026.
Theo thiết kế, dự án nâng nền đường từ 1-1,1 m nhằm đồng bộ cao độ với hệ thống giao thông khu vực, góp phần giải quyết tình trạng ngập triều. Ngoài nâng nền, công trình còn xây dựng mới hệ thống thoát nước, thảm bê tông nhựa mặt đường, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.
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