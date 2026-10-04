Dòng vốn FDI tăng mạnh, bất động sản công nghiệp đón 'sóng' bán dẫn, AI

Trong báo cáo ngành mới được công bố, Khối Nghiên cứu và Phân tích thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán (MB MBS Research) đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng tích cực, bất chấp những rủi ro từ kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, vốn FDI thực hiện trong 9 tháng đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua. Ở chiều đăng ký, tổng vốn FDI vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 50,3 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ.

Theo MBS, các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng chuyển từ chiến lược “chờ đợi và theo dõi” sang “phân tán rủi ro”, trong đó Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ môi trường chính trị ổn định và hệ thống hạ tầng đang được nâng cấp.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI mới đang hướng nhiều hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI và trung tâm dữ liệu.

FDI tăng mạnh, thúc đẩy nhu cầu thuê đất khu công nghiệp.

Đây là những ngành có yêu cầu cao về chất lượng hạ tầng, mặt bằng sản xuất, nguồn điện, khả năng kết nối và các dịch vụ đi kèm tại khu công nghiệp. Vì vậy, sự dịch chuyển về cơ cấu dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho nhu cầu thuê đất công nghiệp trong thời gian tới.

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, dòng vốn FDI có tác động trực tiếp đến nhu cầu bất động sản công nghiệp. Khi các doanh nghiệp FDI mở rộng nhà máy và xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nhu cầu đối với đất công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho cũng gia tăng.

Tuy nhiên, FDI tăng không đồng nghĩa lợi nhuận của tất cả doanh nghiệp bất động sản công nghiệp sẽ tăng đồng đều.

Trong phạm vi các doanh nghiệp được nghiên cứu, MBS dự phóng lợi nhuận ròng quý III/2026 tăng 52% so với cùng kỳ. Dù vậy, mức tăng có sự khác biệt đáng kể giữa từng doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy mô quỹ đất, tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý, thời điểm bàn giao đất cũng như khả năng đóng góp từ các nguồn thu khác.

Ông Nguyễn Phước Thuận, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Công nghiệp và Văn phòng tại Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết nhà đầu tư hiện không chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn hay điều kiện thương mại cạnh tranh. Mức độ minh bạch, tính ổn định của chính sách cũng như khả năng phối hợp và hỗ trợ của cơ quan chức năng trong quá trình triển khai dự án ngày càng được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, những thay đổi về chính sách đang được đặt trong mục tiêu thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, tập trung vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Định hướng phát triển hệ sinh thái đầu tư gắn với khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng logistics, thị trường vốn và các trung tâm tài chính cũng được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để thu hút dòng vốn có chất lượng cao.

Theo chuyên gia, cùng với tốc độ tăng của FDI, năng lực đáp ứng về quỹ đất, hạ tầng, logistics, thủ tục pháp lý và chất lượng dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng hưởng lợi của từng khu công nghiệp và doanh nghiệp trong giai đoạn tới.