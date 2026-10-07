Dự án BĐS đầu tay của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Áp dụng kiến trúc đặc biệt mà Nhật Bản, Mỹ đã làm, khẳng định "người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn”

Tại Đắk Lắk, Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang phát triển dự án Thành phố Cà phê theo hướng xây dựng cộng đồng tỉnh thức, gắn không gian an cư với văn hóa cà phê và thiên nhiên. Đây là dự án đầu tay của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi "lấn sân" sang bất động sản.

Điểm nhấn của Thành phố Cà phê là kiến trúc “chữa lành”, hướng đến môi trường sống thư giãn, cân bằng cho cư dân. Theo doanh nghiệp, cách tiếp cận này chú trọng tổ chức không gian nhằm giảm các tác nhân gây căng thẳng như tiếng ồn, chất lượng không khí kém; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho nghỉ ngơi, phục hồi và phát triển thể chất, tinh thần.

Thành phố Cà phê áp dụng kiến trúc “chữa lành” thế nào?

Kiến trúc chữa lành đã được phát triển tại Nhật Bản, Mỹ nhưng còn khá mới ở Việt Nam. Để đưa cách tiếp cận này vào Thành phố Cà phê, doanh nghiệp đã chuẩn bị các yếu tố quy hoạch, cảnh quan và vật liệu ngay từ khi hình thành dự án.

Với đặc điểm địa hình đồi dốc, hệ thống hạ tầng và các công trình tại Thành phố Cà phê được tổ chức nương theo địa hình tự nhiên, hướng đến hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường. Ánh sáng, thông gió tự nhiên, hơi nước và sự thay đổi của thời tiết cũng được doanh nghiệp xem xét trong thiết kế để tăng sự kết nối giữa con người với cảnh quan.

Vật liệu xây dựng được lựa chọn theo hướng thân thiện với môi trường, ưu tiên nguồn cung tại địa phương. Theo Trung Nguyên, nhiều công trình tiện ích sử dụng gỗ, gạch không nung và đá bazan bản địa — loại đá hình thành từ hoạt động núi lửa, góp phần thể hiện đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Doanh nghiệp cho biết mật độ xây dựng tại từng khu tiện ích dao động từ 10–25%. Cách bố trí này hướng đến việc hình thành những không gian có tính chất như công viên sinh thái, tạo thêm lựa chọn để cư dân vận động, thư giãn và tiếp xúc với thiên nhiên.

Trong hệ tiện ích, Zen Garden được giới thiệu là không gian tiêu biểu cho định hướng kiến trúc chữa lành. Khu vườn rộng hơn 9.000 m2 là nơi cư dân có thể làm vườn, đi bộ và tham gia các hoạt động thư giãn.

Cây trồng tại đây được lựa chọn từ những loài quen thuộc trong đời sống, trong đó có kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi. Bên cạnh nhóm cây được doanh nghiệp giới thiệu có giá trị dược liệu hoặc hỗ trợ cải thiện môi trường, vườn còn có tre, trúc, đa, đề, gắn với những ý nghĩa văn hóa về sự chính trực, bền bỉ và kiên cường.

Câu chuyện văn hóa cũng được đưa vào tên gọi các sản phẩm nhà ở. Nhà liên kế Tesla lấy cảm hứng từ Nikola Tesla, nhà phát minh và kỹ sư người Mỹ gốc Serbia, nổi tiếng với những đóng góp trong lĩnh vực điện và từ trường. Nhà thương mại Cantata được đặt tên theo tác phẩm về cà phê của nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach.

Hành trình trải nghiệm “lối sống tỉnh thức” do Trung Nguyên Legend tổ chức tại Thành phố Cà phê.

Trước đó trong năm 2022, Trung Nguyên Legend đã tổ chức hành trình trải nghiệm “lối sống tỉnh thức”, xoay quanh ba nội dung: ăn tỉnh thức, mặc tỉnh thức và ở tỉnh thức. Người tham gia được trải nghiệm yoga, bắn cung, cưỡi ngựa Ả Rập cùng những hoạt động kết hợp vận động thể chất và rèn luyện sự tập trung.

Hai điểm nhấn của hành trình là tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê, thưởng thức các chương trình nghệ thuật gắn với văn hóa cà phê và thực hành thiền đi bộ tại Zen Garden vào sáng sớm.

Trong cách giới thiệu của Trung Nguyên, “chữa lành” gắn với mục tiêu tạo môi trường sống thư giãn, cân bằng và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần. Đây là định hướng thiết kế và tổ chức trải nghiệm do doanh nghiệp công bố.

Nhật Bản có trà đạo, ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn Việt Nam có “Cà phê đạo”

Ý tưởng xây dựng Thành phố Cà phê bắt nguồn từ đề án đưa Buôn Ma Thuột trở thành “Thiên đường của cà phê thế giới”, được ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ năm 2007. Tầm nhìn của đề án là xây dựng nơi đây thành điểm đến của hơn 2,5 tỷ người yêu và đam mê cà phê trên thế giới.

Theo Trung Nguyên, một đô thị có bản sắc có thể tạo sức hút thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Doanh nghiệp dẫn chiếu Chiang Mai của Thái Lan, nổi tiếng với du lịch tâm linh và sinh thái, cùng Kyoto của Nhật Bản, nơi văn hóa trà đạo trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm và giao lưu văn hóa.

Từ cách tiếp cận đó, Thành phố Cà phê được phát triển dựa trên ngành kinh tế cốt lõi của địa phương, kết hợp nhà ở với những không gian văn hóa và trải nghiệm cà phê. Trung Nguyên kỳ vọng dự án góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê toàn cầu.

Với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, khát vọng này còn gắn với việc nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam. Theo quan điểm của ông, bên cạnh sản xuất và xuất khẩu, cà phê cần được phát triển thành sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và một phong cách sống.

Nếu Nhật Bản có trà đạo, Việt Nam có thể xây dựng “Cà phê đạo” hay “Cà phê triết đạo” từ thế mạnh và truyền thống thưởng thức của mình. " Người Nhật đã làm được! Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn! ", Trung Nguyên từng bày tỏ trên website chính thức của mình.