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Thủ tướng: Xử lý trường hợp nhũng nhiễu, trục lợi khi khai thác nhà đất dôi dư

| | Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, gây khó dễ, trục lợi trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả phải xử lý về công tác cán bộ.

Nội dung trên được nêu tại Công điện 68 của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính .

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số bộ, cơ quan ở Trung ương, tỉnh, thành phố rất tích cực trong việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, đưa vào khai thác.

Một số địa phương hiện còn dưới 100 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm: Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La và Cao Bằng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chậm xử lý. Đáng chú ý, các địa phương còn trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hưng Yên.

Thủ tướng lưu ý các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thường xuyên theo dõi tình hình quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn thực hiện.

Xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu, trục lợi trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả phải xử lý về công tác cán bộ ”, Công điện nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng và đưa vào áp dụng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tiêu chí thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Các bộ, ngành, địa phương phải khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt cần xử lý ngay đối với các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không được đặt ra các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đối với các cơ sở đã có quyết định chuyển giao về địa phương, người đứng đầu Chính phủ giao chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp nhận theo đúng thời hạn.

Trường hợp nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiếu hoặc mất hồ sơ pháp lý, chưa xử lý xong việc lấn chiếm, bố trí làm nhà ở hoặc chưa xác định đầy đủ ranh giới trên thực địa, việc bàn giao vẫn được thực hiện trên cơ sở ghi nhận cụ thể hiện trạng và hồ sơ tại thời điểm bàn giao. Cơ quan, đơn vị có tài sản không phải thuê đo vẽ lại hoặc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ trước khi bàn giao.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải phân công lãnh đạo UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính cùng các sở, ngành làm việc với từng xã, phường, đặc khu hoặc theo cụm để xử lý nhà, đất dôi dư.

Qua đó, đôn đốc việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho cấp xã; hướng dẫn xây dựng phương án khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư; trực tiếp cho ý kiến đối với phương án do xã, phường, đặc khu đề xuất, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện công khai tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn các địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo việc cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư để phục vụ việc công khai tiến độ và đôn đốc, chỉ đạo thực hiện của cấp có thẩm quyền.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

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