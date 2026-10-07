Cấm loạt xe qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu (giai đoạn 2). Thời gian áp dụng từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11.

Cầu Thăng Long tạm thời cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên từ 5h đến 24h hằng ngày để thi công trạm cân tải trọng.

Theo phương án mới, xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5h đến 22h hằng ngày. So với thông báo trước đó vào ngày 15/9 (cấm từ 5h đến 24h), khung giờ hạn chế đối với nhóm phương tiện này đã được rút ngắn 2 tiếng vào ban đêm.

Đáng chú ý, phương án lần này bổ sung quy định cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm. Các tuyến xe buýt trong diện điều chỉnh sẽ chuyển lộ trình di chuyển qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long. Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố cập nhật lộ trình cụ thể, thông báo đến các đơn vị vận hành và tuyên truyền rộng rãi để người dân chủ động việc đi lại.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cấm toàn bộ ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu. Các phương tiện ô tô từ đường gom và đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) có nhu cầu qua cầu được phân luồng đi theo lộ trình: đường gom cầu Thăng Long/đường 6 - đường Anh Dũng/đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại các điểm phân luồng, hoàn thiện vạch sơn tim đường gom và bố trí lực lượng ứng trực hướng dẫn phương tiện hoàn thành trước ngày 9/10.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) chỉ đạo các đội nghiệp vụ cắm chốt, điều tiết phương tiện tại các nút giao trọng điểm; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan liên tục theo dõi, đánh giá lưu lượng thực tế để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án khi phát sinh bất cập.